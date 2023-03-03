赴舊金山經文處辦領務 4月3日起免預約

駐舊金山辦事處領務服務將自4月3日起全面開放，民眾不須再事先上網搶預約了。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山 辦事處領務服務將自4月3日起全面開放，民眾不須事先上網預約，可將事先填妥表格及應備文件，直接帶到二樓領務大廳櫃台親辦護照、簽證、文件證明含授權書等業務，領務櫃台開放時間為每周一至周五（聯邦假日除外）上午9時至下午1時。

配合美國新冠疫情 減緩，舊金山經文辦事處自4月3日起全面開放領務大廳，民眾不須預約可直接到經文處送件，依照抵達領務大廳先後順序（first come, first serve）領取號碼條後受理，不過礙於領務人力仍有限，領務大廳將在下午1時準時關閉，逾時民眾可另擇期洽辦或利用郵寄申辦。

為節省等候時間及提高服務品質，經文處提醒民眾，抵達領務櫃台前，事先下載並填妥相關表格，備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費（可使用現金、cashier’s check或 money order支付，抬頭請寫：TECO）。恕不找零亦不接受個人支票與信用卡，來處親辦申請案件如因缺件無法當天補齊將無法收件。

舊金山經文處表示，雖疫情高峰已過，但領務量與疫情前相較仍增加逾5成，人力不足下累積案件多，發照時間長，請民眾體諒，目前晶片 護照工作天約8至10周、非晶片護照約5至6周、簽證、文件證明包括授權書及入國證明書約兩周，以上時間是自承辦人拆件後且相關文件齊備開始計算。

經文處未來將隨時檢視人力負荷問題，可能研擬恢復南灣行動領務可行性。南灣民眾馬兆先表示，很高興經文處終於可直接排隊申請文件，以前需上網預約，常要搶時段，費時費心，不過更加期待經文處恢復南灣僑教中心領務服務，對南灣民眾來說辦理文件更加方便，也有一種世界終於恢復到疫情前的正常樣貌的正面積極感。

經文處表示，各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等細節可參考網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。如有疑問可電郵：[email protected]或致電：415-362-7681洽詢。