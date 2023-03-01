解雇警長 屋崙大批社區領袖、民眾聲援市長盛桃

不少民眾到現場聲援。（記者劉先進／攝影）

大批社區領袖、活動家和居民2月28日在屋崙華埠 亞洲文化中心舉行記者會，聲援亞裔 市長盛桃，支持她解雇警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）；與會者說，支持盛桃的決定，警長應該要為掩蓋部門的重大不當行為負責。

因為對亞裔警佐在舊金山肇事逃逸和在電梯中開槍射擊的不當行為處理不妥，盛桃此前先讓阿姆斯壯停職休假，一個月後，決定將其解雇，此舉遭到部分市民反對。當天出席活動的人士，則紛紛駁斥反對盛桃的意見。

華埠富興中心居民一區協會執行長司徒朝說，這次決定站出來支持盛桃，因為有自稱社區領袖的人對市長發出充滿陰謀論的誹謗。（記者劉先進／攝影）

華埠富興中心居民一區協會執行長司徒朝（Barry Szeto）說，他在社區中待了50年，為法律訴訟提供建議，也為醫療實踐提供建議，通常不參與政治，但這次決定站出來支持盛桃；因為有自稱社區領袖的人，在一個中文電台訪談中，對市長發出充滿陰謀論的誹謗。

司徒朝說，20年前，屋崙警員截停非裔、栽贓嫁禍，被民權律師起訴，聯邦法官判一個洛杉磯的知名律師擔任聯邦檢查員，監管警局20年，每年律師薪酬和監管開支100萬元；該「社區領袖」卻說，聯邦法官、監察員和市長盛桃合謀，解雇阿姆斯壯，是要招聘亞裔擔任警長。且此前亞裔警佐出現問題是在2021年，監察員並未在前任市長任內講出，卻等待盛桃上任再說，是找準時間，伺機炒掉阿姆斯壯。「這些都是胡說八道，一個自稱是社區領袖的人，怎麼可能編造這種誹謗故事，沒有事實支撐，弄出一些關於某人的聲譽、人格的愚蠢想法。」

亞太環保網絡屋崙組織主任鄧康杰支持盛桃的決定，主張讓警長為掩蓋其部門的重大不當行為負責。（記者劉先進／攝影）

華人為主的亞太環保網絡（APEN）屋崙組織主任鄧康杰（Kenneth Tang）說，支持盛桃的決定，讓警長為掩蓋其部門的重大不當行為負責。屋崙警局有很長的暴力、醜聞和掩蓋的歷史，在華埠的警員被允許、且不受懲罰地運作，知道他們的上級會掩蓋他們的虐待行為，而不是追究責任。社區需要結構性的改變，不能再容忍把警員置於法律之外的做法。

屋崙律師、活動家萊里發言支持盛桃。（記者劉先進／攝影）

屋崙律師、活動家萊里（Walter Riley）說，目前處理的是上次選舉中的失敗者的政治反映，尤其是那些在市府、市議會和阿拉米達縣地檢長角逐中的失敗者，這也是失敗者在這個國家的做法。他們聲稱有一些不良行為、一些非法或一些腐敗和選舉過程。這與全國選舉中的情況並無不同。

華埠警員Tommy Chang也到現場發言。（記者劉先進／攝影）

華埠警員Tommy Chang說，在警局工作十餘年，此前因為重塑警察（defund police）的行動被撤走，但最近返回華埠工作，擔任巡邏警員，「我在這裡長大，深愛屋崙。」

東灣台山同鄉會社安隊負責人馬作林（右）說，盛桃採取預防犯罪、增加步行巡警，是真正的為社區安全著想。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會社安隊負責人馬作林說，種族歧視和犯罪飆升之際，市長盛桃上任，千頭萬緒，工作繁重，就有人反對市長施政策略，這種聲音不健康；盛桃按照聯邦政策等資訊，決定解雇警長，無可厚非。她還採取預防犯罪、增加步行巡警，且調整警局人事安排，是真正的為社區安全著想，也起到積極作用。社安隊會全力支持市長。

屋崙華促會（OCIC）常設理事會主席莊錦鎮、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）等也出席活動。