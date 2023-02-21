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太極門聖荷西道館新春茶敘 百位領袖同賀

記者李榮／聖荷西報導
太極門舉辦新春活動，許多社區領袖也參與致意。（記者李榮／攝影）
太極門舉辦新春活動，許多社區領袖也參與致意。（記者李榮／攝影）

太極門聖荷西道館趁新春舉辦「新春開泰 好運兔you」新春茶敘，超過百位灣區各界人士共襄盛舉，多位主流政治人物與社區領袖也到場同賀，希望太極門繼續推動健康生活，以及世界祥和。

當日活動由眾人表演「金兔報喜」開場，活力滿滿的兔子在新的一年把健康、財富、智慧、快樂、幸福帶給世人。活動現場亦為土耳其和敘利亞地震受難者和家屬，進行靜心祈福一分鐘。

太極門掌門人洪道子在歡迎詞指出，良心是每個人心中與生俱來、最純淨的能量泉源，引領大家做出正確的決斷，航向人生的光明大道。良心啟動良知與良行，便能創造真真、真善、真美的祥和世界。每一位世界公民都是良心領袖，希望眾人互相鼓勵，不分你我，團結合作，為世界和平的理想共盡一份心力，讓「健康」、「財富」、「智慧」、「幸福」及「快樂」伴隨每一個人，「天天安好，日日歡喜；吉祥如意，花開富貴。」

包括桑尼維爾市長克蘭（Larry Klein）、庫比蒂諾市長魏虹、巴洛阿圖市長顧錦珍、聖他克拉市副市長Kevin Park等人都與會。聯合國NGO世界公民總會主席Rene Wadlow、加州議員李天明、聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、洛斯阿圖市長Sally Meadows、聖他克拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor）、密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano）等人則透過視頻或者表揚狀致意。

克蘭表示，2022年12月桑尼維爾市成為全國最幸福的城市，而他在太極門看到孩子們做著藝術和手工藝，「幸福面孔真的很棒」。對他來說，太極門傳遞的信息很重要，「那是種幸福，是種愛和祈禱，是種希望的意義，是帶給全世界每個人的希望的信息。」

太極門不同年齡層的義工，精心準備帶有正能量和智慧的心得分享。有人分享多年在太極門練氣功所存下的「幸福撲滿」，讓自己面對最近生活中發生的事情，化險為夷度過。另外，也有剛踏入職場的年輕人提到，在太極門練功後，身體變健康，原本手腳冰冷的問題，透過訓練讓身體很快熱起來。

一位做義工的工程師說，練功多年讓他懂得感恩、轉念、平衡家庭生活和工作上的壓力，還能夠利用時間做好事，圓滿自己的人生。

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