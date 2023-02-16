舊金山華埠僑領讚范士丹：熱心真誠、言出必行

曾擔任范士丹競選經理、前加州律政監督委員會的華人李焯宗（右）說，范士丹（左）為人熱心真誠，言出必行。（李焯宗供圖）

89歲高齡的加州民主黨籍聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）14日宣布，明年不謀求連任。曾擔任范士丹競選經理、前加州律政監督委員會的華人 李焯宗（Mel Lee）說，范士丹為人熱心真誠，言出必行。在舊金山 金龍大飯店發生與幫派有關的槍擊後，為提振華埠 信心，她還特地帶領前來訪問的紐約市長參觀華埠，幫忙宣傳華埠，讓遊客重回。

范士丹出生於舊金山，畢業於史丹福大學，1969年擔任舊金山市議員，1978到1988年擔任舊金山首位女市長。1992年成功當選成為加州首個女性聯邦參議員。

范士丹競選市議員時，李焯宗就和范士丹合作。他表示，范士丹為人熱心，善於溝通。「當她走到一群人中間，注意到某個人，可以馬上回憶並叫出名字，這對政治人物來說至關重要。比如，李氏公所舉行春宴，我一桌桌的介紹，雖然每個人都認識她，她還是會做自我介紹，很尊重別人。」

僑領林炳昌（右）說，范士丹（中）在政治上是溫和派，為華人謀取不少福利。圖為范士丹2014年曾邀請他就餐時拍照留念。（記者劉先進／翻攝）

李焯宗說，范士丹家中有不少有中國元素的家具。作為市長，她訪問中國香港、上海、北京或台北等地，還會去當地街道購買一些並不昂貴的小骨董帶回家。「她喜歡畫畫，1995年，還送了一副畫作給我，當聖誕禮物，我記憶猶新。」

曾擔任范士丹競選經理、前加州律政監督委員會的華人李焯宗（右）說，范士丹（左）為人熱心真誠，言出必行。（李焯宗供圖）

李焯宗回憶，范士丹還曾任命不少華人從政，包括任命一華人擔任警局委員會委員，任命他本人任舊金山重建委員會委員等。她還非常認可華人的貢獻。在社區領袖和民權先驅劉貴明去世後，范士丹提議，將Commodore Stockton Elementary School小學，改名為劉貴明小學 （Gordon J. Lau Elementary School），以紀念他的突出貢獻。

1983年，林炳昌（右三）和范士丹（右四）共同參加舊金山華埠某餐廳剪綵開業。（記者劉先進／翻攝）

1977年9月4日，舊金山金龍大飯店發生與幫派有關的槍擊事件（Golden Dragon massacre），導致5人死亡，11人受傷，震驚全美。李焯宗說，因為此事，很多民眾人心惶惶。但范士丹竭力希望保護華埠社區。在槍擊不久後，時任紐約市長柯赫（John Koch）來訪問舊金山，范士丹決定將他帶到華埠社區訪問參觀，以提振華埠社區信心，「我記得那天早上，她還電話我，詢問是否能一起去陪同柯赫步行。她希望讓人們知道，華埠還是一個安全的地方，期望遊客恢復信心，重回華埠。後來，相關照片和文字，還被紐約時報報導，對華埠是一個大型的宣傳。」

曾擔任范士丹競選經理、前加州律政監督委員會的華人李焯宗（右）說，范士丹（左）為人熱心真誠，言出必行。（李焯宗供圖）

灣區僑領林炳昌說，范士丹在政治上是溫和派，為華人謀取不少福利。

1972年到1982年，林炳昌在舊金山市府擔任兒童心理健康高級顧問，後來加入中華總會館服務僑社，並創建博愛文化服務中心，幫華人進行職業培訓、尋找就業機會。1984年底，他希望申請市府撥款，改造該中心的廚房，方便培訓華人廚藝。但第一次申請失敗，原因是中心剛剛創辦，籍籍無名，在市府沒有紀錄。後來卻成功拿到撥款20萬元。林炳昌說，過了三年，才知道是時任市長范士丹在其中出力。