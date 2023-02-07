賠償非裔每人500萬？ 金山議會將聽證 預計6月最終審核

1974年非裔居民在田德隆地區的活動。（圖片來自opensfhistory）

舊金山 市議會6日公布，市議會將於3月14日就「本市非裔 美國人賠償計畫提案」舉行聽證會。提案中引起廣泛關切的一則條款是，向每位符合條件的非裔成年居民一次性支付500萬元賠償金。

舊金山非裔美國人賠償諮詢委員會上月向市人權委員會提交了一份提案，建議向住在舊金山的「每位符合條件的非裔美國成年人支付500萬元」。報告還提出其他18項財務建議，包括取消個人債務、250年的年收入補助、將公共住房轉換為贈予公寓等。

「非裔美國人賠償諮詢委員會」由市人權委員會設立，15名委員組成。賠償提議是諮詢委員會兩年的工作成果，其間也研究了其他類似賠償計畫，如2019年伊利諾伊州埃文斯頓通過的非裔美國人賠償計畫。

賠償計畫除了要求向每位符合條件的非裔居民一次性支付500萬元，並建議市府向非裔社區道歉。此外還包括：開設或招募由非裔擁有的社區銀行；為非裔居民提供幾十年來一直被拒絕的公共住房優先證書；集中投資改善非裔兒童和母親的教育 和健康狀況；雇用更多非裔教師；為非裔學生提供醫療服務，以解決在服務欠缺社區中成長所帶來的心理創傷。

提案包含了一系列政策建議，涵蓋財政、金融、教育、債務、社會服務等等。而僅合格非裔每人500萬元這一要求的費用，全市估算就高達1750億元，近乎舊金山市總預算的13倍，也超過大部分州的年度支出。推動這一草案的非裔市議員華頌善（Shamann Walton）表示，「剛剛實施暫停的大麻營業稅，可以用於資助這一賠償款。 」他認為，美國和舊金山歷史上對非裔及有色人種社區造成的創傷，在非裔社區中到現在還存在，我們需要糾正這一錯誤歷史。

市議會表示，將會在今年3月審議這份長達60頁的詳細賠償報告。報告追溯了從雇用黑奴開始舊金山市非裔社區所遭受的傷害，包括隔離、流離失所、大規模監禁、沒有教育權和無家可歸等。了解報告細節可登錄https://t.co/bihNk3TLWx；話題討論可加入pic.twitter.com/NJasMLHqH4。

「非裔美國人賠償諮詢委員會」的建議報告提出後，引起廣泛關注和討論，支持、反對的都有。史丹福大學胡佛研究院就直言不支持這一建議。該院網站上表示：「許多居住在舊金山的非裔美國人面臨著重大的經濟挑戰。但執行賠償委員會的建議，並不能解決這些問題。相反，這是一項將導致大規模企業和家庭搬遷，最終使這座城市破產的提議。 」

舊金山市議會將在3月14日開始討論聽證，並計畫在6月提出對賠償建議的最終審核決定。