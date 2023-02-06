羅康納召開市民大會 探討亞太裔心理健康

國會眾議員羅康納召集市民大會，討論亞太裔心理健康問題。（記者葛歆睿╱攝影）

加州連續發生的兩起大規模槍擊 案，亞裔 社區陷入悲痛。聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）日昨召集以「亞太裔心理健康 」為主題的市民大會。心理專家、民選官員和民眾共同討論槍擊案對社區心理健康的影響以及如何應對。

大會在聖荷西城市學院密爾比達分校舉行。出席的民選官員包括加州眾議員李天明（Alex Lee）、聖他克拉拉市議員朴凱文（Kevin Park）等。

羅康納表示，據他所知，很多身在美國的亞裔現在感到害怕、擔心和焦慮。這種恐懼是在過去幾年的疫情中形成的。而最讓他擔憂的是即使是在亞裔為主要人口、以多元、包容、尊重著稱的聖他克拉拉縣，仍然有針對亞裔的仇恨事件發生。

羅康納指出，在這種大環境裡，受害人以亞裔為主的蒙特利公園和半月灣槍擊案，觸發了社區的脆弱感。因此他希望建立相關對話，討論可以做些什麼。

亞美社區協進會（Asian American for Community Involvement，AACI）用40多種語言為低收入移民提供基礎醫療、心理健康、家庭暴力等相關服務。AACI行為健康總監、持牌臨床心理學家辛格（Nira Singh）指出，眼下社區中的恐懼與焦慮真實存在，因此盡早發現那些需要幫助的人十分重要。她還建議，要減少對引起創傷事件的暴露，如反覆觀看事發時的畫面，因為這有可能反覆激起創傷。

聖縣全美精神健康聯盟通過提供支持、教育和宣傳來幫助有心理健康問題的個人和家庭。執行總監寧巴爾卡（Rovina Nimbalkar）指出，有一種觀點認為有心理健康問題的人是暴力的，但這不是事實，而且會給飽受心理健康問題折磨的人和他們的家人造成更多傷害。她引述調查數據表示，槍枝暴力往往與家庭暴力史、使用酒精和違禁藥品、身體和性虐待史有關，並呼籲對心理健康問題去污名化。

Aisan Mental Health Collective是一個以在亞裔社區中正常化、去污名化心理健康問題為使命的組織、戰略主管蒂安德魯納（Christian De Luna）介紹，他們提供線上平台和線下活動，讓人們分享自己的經歷與故事，此外他們的亞裔心理健康專家團隊，也會討論行業現狀與困難，幫助想成為心理健康提供者的人。

亞太公共事務聯盟主席尹集憲（Henry Yin）表示，亞裔相信自己是美國的一部分，希望建立一個團結、和諧的社會，因為「我們做出的貢獻和其他人一樣多，我們應該被公平、平等地對待。」

一些民選官員在會上發言。朴凱文指出，在很多亞洲文化中，心理健康問題並不被重視、「他們會說，你不是心理有疾病，這會讓你成功。」

他也提到，很多移民家庭會認為當遇到苦難時，他們無親無故，沒有人能夠幫助他們，「我們必須認識到他們不會自己尋求幫助，所以，我們要找到方法去幫助他們」。