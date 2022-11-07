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M提案聚焦減少空置率 將解金山住房壓力

記者李怡／舊金山報導
截止到今年10月，舊金山的空置住宅單元數量增加了2萬套，達到6萬1000套之多。（記者李怡／攝影）
截止到今年10月，舊金山的空置住宅單元數量增加了2萬套，達到6萬1000套之多。（記者李怡／攝影）

最新數據顯示，截止到今年10月，舊金山的空置住宅單元數量增加了2萬套，達到6萬1000套之多。本次選舉中的M提案，是否徵收房屋空置稅，是聚焦減少房屋空置、緩解住房壓力的一項提案。

據舊金山市議會提交的「議會預算和立法分析新報告」，空置率的增加歸因於在疫情期間，租房者搬離城市所造成。舊金山在2021年有14.9% 的住房單位空置高於2019 年的 10%。此外，空置住宅單位數量處於自2010年以來的最高水平。

報告顯示，舊金山的住房空置率高於美國其他城市，如波士頓、華盛頓特區和紐約市。

發起M提案的市議員潘正義 (Dean Preston) 表示，通過對住房空置的房東徵稅，激勵房東出租空置房屋。如M提案通過，將在第一年對每個空置住房單元徵收2500至5000元的房東稅，到第三年，每空置超過六個月的住宅單元的稅收將增加到2萬元。提案M將豁免單戶住宅、複式住宅、在建住宅和空置少於六個月的住宅。

潘正義表示，在舊金山的街道上有眾多無家者，但城市中卻有著成千上萬的空置住房單元。這是一個道德問題，也是必須面對的資源供需平衡問題。

對於此提案反對者們認為，空置稅不會減少和平衡空置房屋。而房東多支付稅款，有可能會將房屋租金推得更高。而高額的租金，會使小企業經營變得更加困難，高住房成本，意味著小企業須向工人支付更多的薪水。

•M提案 住宅單位空置稅

提案摘要：市府是否應對擁有三個或更多單位的建築中的空置單位的業主徵稅，如果這些業主在一個曆法年中保持這些單位空置超過182天？在2024年每個空置單位的稅費為2500至5000美元，在往後的年份中，根據通貨膨脹調整，最高可達2萬美元，估計每年產生2000萬至3700萬元的收入。稅收持續到2053年12月31日，資金將用於租金補貼和可負擔房屋。

舊金山 房東 租金

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