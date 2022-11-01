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金山選務處提醒 注意選票郵寄日期

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山選務處為選民設置的投票拍照牆。（記者李怡／攝影）
舊金山選務處為選民設置的投票拍照牆。（記者李怡／攝影）

舊金山選務中心作為市和縣的投票中心站點，在選舉前一周已收到大量郵寄選票，還有大批選民到現場投票；舊金山選務處提醒民眾，提票日臨近，要積極郵寄選票，認真選投。

舊金山選務處表示，舊金山選民已有百分之十寄出選票，選民還可以上網追蹤選票，以確認是否寄達和計入，可登錄california.ballottrax.net/voter/ 查詢。據了解，投票結束後七天內寄到的選票仍被計算在內，但寄發的郵戳日期不能遲於11月6日。

選民上網後輸入姓名、出生日期和郵政編碼，即顯示出選票是否已收到，收到後是被接受或拒絕。上網註冊後，加州選民可讓系統在收到和接受選票時通過電子郵件、短信、電話等方式通知自己，網站上有包括中文在內的十種語言服務。

民眾31日到舊金山選務處現場投票。（記者李怡／攝影）
民眾31日到舊金山選務處現場投票。（記者李怡／攝影）

舊金山選務處還就經常出現的選票問題作說明；如選票信封被拒絕，有可能是因信內不止一張選票，或簽名有問題，也有可能是寄丟或與縣選舉官員存檔內容不匹配。

如選票因簽名問題被拒絕，選務處官員會在24小時內通知選民，在選舉結果認證前給予選民第二次驗證簽名的機會，選務處會向選民發送一份簽名表格，附上已付郵資的回郵信封，並要求重新認證選票。

據悉2022年初選，加州約有2萬5000張郵寄選票因簽名不匹配而遭拒，另有近7萬張因寄送逾期被拒收。

如選民登錄網站追蹤選票，顯示選舉日當天仍未收到，選民可到舊金山市府投票中心進行臨時投票。

根據州務卿辦公室說法，臨時選票通常會在常規選票和郵寄選票之後計算，以確保沒有選民重複投票。一旦收到寄來的有效郵寄選票，臨時選票則不會被計算。

舊金山選務處從早上8時至下午5時為選民服務。（記者李怡／攝影）
舊金山選務處從早上8時至下午5時為選民服務。（記者李怡／攝影）

投票 舊金山 加州

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