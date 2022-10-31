選前衝刺 金山候選人花園角廣場造勢 爭取華裔支持

舊金山地方選舉一眾候選人齊聚花園角廣場，為即將在11月舉行的選舉投票造勢。（記者李怡／攝影）

11月8日期中選舉決選臨近，舊金山 地方選舉一眾候選人周末齊聚花園角廣場為即將在11月舉行的選舉投票造勢，爭取華裔社區的支持。舊金山第四區市議員候選人殷嘉立（Joel Engardio）、第六區市議員候選人麥德誠（Matt Dorsey)、教委徐安（Ann Hsu）、教委黎美兒、市立大學校董候選人余小平（Jill Yee)、許曉慧（Marie Hurabiell ）、地檢長謝安宜辦公室代表等聯合一眾社區領袖共同出席。

麥德誠的主要政綱圍繞解決舊金山的街頭毒品 販賣和用藥過量致死問題。他指出，如果能夠有效解決街頭毒品販賣和公開吸毒的問題，舊金山市的許多挑戰將會迎刃而解，如街道衛生、無家可歸、零售店盜竊、砸車等。他表示，許多針對亞太裔社區的隨機暴力案件也都與毒品成癮有關。

尋求連任的舊金山聯合學區 教育委員徐安是唯一華裔移民企業家背景的教委。她 11歲移民來美，在高科技行業工作25年，自創互聯網公司運營了13年。 到場支持的華裔民眾。（記者李怡／攝影）

徐安在活動中希望大家11月8日前投她一票。她的目標是為華人和所有的孩子們奮鬥，把學區恢復成一個關注學生成就和學業質量的社區，與關注校區安全，建立一個有財政平衡和良好運轉的學區。

第四區市參事候選人殷嘉立表示，要為日落區民眾爭取更好的公共安全和教育環境。他說，日落區的居民需要安全的街道和更好的學校。他曾積極參與三位教委的罷免，支持洛威爾高中的學生家長，恢復擇優錄取制。他會永遠與舊金山居民一起爭取更安全的生活環境。

市立大學校董候選人余小平，在市立大學工作已40多年，今年7月退休。她表示，如果此次競選成功，希望能在華埠校區的廚房教室開設ELS職業課程，幫助母語非英語的餐飲業員工。她表示，她的計畫是確保市立大學，動用現在的所有資源，多關注職業培訓的發展。

市立大學校董候選人許曉慧，擁有大學董事會工作經驗和財政管理經驗。她表示，有信心如果當選，可以解決市立大學現正面臨的財政問題。並表示，社區大學非常重要，她會致力於恢復市立大學早前的興盛。

今年11月8日有10位候選人角逐市立大學董事會的3個席位。