選前衝刺 金山候選人花園角廣場造勢 爭取華裔支持
11月8日期中選舉決選臨近，舊金山地方選舉一眾候選人周末齊聚花園角廣場為即將在11月舉行的選舉投票造勢，爭取華裔社區的支持。舊金山第四區市議員候選人殷嘉立（Joel Engardio）、第六區市議員候選人麥德誠（Matt Dorsey)、教委徐安（Ann Hsu）、教委黎美兒、市立大學校董候選人余小平（Jill Yee)、許曉慧（Marie Hurabiell ）、地檢長謝安宜辦公室代表等聯合一眾社區領袖共同出席。
麥德誠的主要政綱圍繞解決舊金山的街頭毒品販賣和用藥過量致死問題。他指出，如果能夠有效解決街頭毒品販賣和公開吸毒的問題，舊金山市的許多挑戰將會迎刃而解，如街道衛生、無家可歸、零售店盜竊、砸車等。他表示，許多針對亞太裔社區的隨機暴力案件也都與毒品成癮有關。
尋求連任的舊金山聯合學區教育委員徐安是唯一華裔移民企業家背景的教委。她 11歲移民來美，在高科技行業工作25年，自創互聯網公司運營了13年。
徐安在活動中希望大家11月8日前投她一票。她的目標是為華人和所有的孩子們奮鬥，把學區恢復成一個關注學生成就和學業質量的社區，與關注校區安全，建立一個有財政平衡和良好運轉的學區。
第四區市參事候選人殷嘉立表示，要為日落區民眾爭取更好的公共安全和教育環境。他說，日落區的居民需要安全的街道和更好的學校。他曾積極參與三位教委的罷免，支持洛威爾高中的學生家長，恢復擇優錄取制。他會永遠與舊金山居民一起爭取更安全的生活環境。
市立大學校董候選人余小平，在市立大學工作已40多年，今年7月退休。她表示，如果此次競選成功，希望能在華埠校區的廚房教室開設ELS職業課程，幫助母語非英語的餐飲業員工。她表示，她的計畫是確保市立大學，動用現在的所有資源，多關注職業培訓的發展。
市立大學校董候選人許曉慧，擁有大學董事會工作經驗和財政管理經驗。她表示，有信心如果當選，可以解決市立大學現正面臨的財政問題。並表示，社區大學非常重要，她會致力於恢復市立大學早前的興盛。
今年11月8日有10位候選人角逐市立大學董事會的3個席位。
舊金山市華裔民主黨成員、社區活動人士招霞、社區領袖林志斯、加州住客之友聯盟等上百位支持者出席。
上一則
FB留言