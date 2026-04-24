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大莊家賭場度假村「Home Sweet Win！」 送出價值220萬美元橙縣爾灣豪宅

特曼庫拉市訊
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大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 2026年再度推出備受歡迎的「Home Sweet Win！」豪華巡禮送大屋活動，今年升級加碼，將送出一棟位於加州爾灣（Irvine）熱門社區Ovata at Great Park的全新豪宅。

這一棟價值220萬元擁有四臥房三衛浴的嶄新豪宅由美國領先的住宅建築商與社區開發商Taylor Morrison建造，質感豐富的室內設計與充滿加州時尚風格的裝潢，更配備齊全家具及最先進家電設備。豪宅坐落於橙縣環境優美的高端社區之中，內設有泳池、匹克球與網球場、數英里健行步道，享受典型的南加州宜人氣候，Ovata at Great Park隸屬優秀學區。

夢想新居將於5月30日（周六）晚上10時在「大莊家賭場度假村」舉行的壓軸大抽獎中送出，屆時將有20位幸運兒晉級「Home Sweet Win !」總決賽的幸運鑰匙入圍名單，其中一位幸運兒將成為最終屋主。

2026年「Home Sweet Win !」活動於3月1日正式開始，「大莊家」會員只需使用會員卡玩樂自己喜愛的角子機或賭桌遊戲，即可自動賺取抽獎資格參與「Home Sweet Win！」豪華巡禮送大屋活動。大莊家表示，活動期間，賓客只需於每個星期六親臨「大莊家賭場度假村」激活當週的抽獎資格，就有機會成為當週的「幸運鑰匙」入圍名單。所有入圍「幸運鑰匙」的幸運兒於5月30日前往大莊家參與「豪華巡禮送大屋」壓軸抽獎，入圍者各自轉動門鎖開啟大門，僅其中持「幸運鑰匙」者贏得屬於自己的百萬大屋。

資深家居電視節目主持人Ty Pennington將再次受邀為本次「Home Sweet Win！」豪華巡禮送大屋抽獎活動的嘉賓。廣大觀眾在近期「大莊家」的許多活動宣傳中已看到Pennington的身影，於5月30日（星期六）舉行的現場壓軸大抽獎，更可與他互動交流，並見證他親手將新屋鑰匙交予幸運得主。

大莊家指出，賓客必須年滿21歲並成為「大莊家」尊尚會員（Pechanga Rewards）方可參與活動。加入會員完全免費且流程簡單，只需前往會員服務櫃檯申請即可。每次使用會員卡玩樂角子機或賭桌遊戲，均可賺取積分並享受多項會員專屬優惠。更多詳情請瀏覽：Pechanga.compechanga.com/join

除了「豪華巡禮送大屋」抽獎活動外，「大莊家賭場度假村」亦將於2026年捐出近十萬美元給非營利組織Habitat for Humanity of Greater Los Angeles（簡稱 Habitat LA），以支援該組織在2025年山火後的災後重建工作。Habitat LA長期致力於在災難發生後協助弱勢家庭重建家園。該組織發起REBUILD LA長期緊急救援計劃，幫助受災居民重建房屋、重新安置、提供基本生活物資並恢復正常生活。

欲瞭解更多「Home Sweet Win !」活動詳情可登錄Pechanga.com/homegiveaway。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，更多精彩詳覽www.Pechanga.com

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