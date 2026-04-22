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JJ小雅屋 母親節預購贈杯子蛋糕1盒

洛杉磯訊
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母親節將至，連鎖烘焙品牌JJ Bakery（小雅屋）推出2026年母親節限定優惠活動，即日起開放預購，凡於5月3日前訂購母親節蛋糕，並於5月7日至5月10日取貨，即可免費獲得一盒北海道杯子蛋糕（6入，價值12美元），以甜蜜驚喜為節日加碼。

JJ小雅屋表示，今年母親節系列以「創新口味 × 經典元素」為主軸，推出四款全新限定蛋糕，從設計到食材皆全面升級，結合亞洲風味與法式甜點工藝，讓消費者在送禮同時，也能感受更精緻的味覺體驗。

本次新品中，以「提拉米蘇生乳捲（Tiramisu Swiss Roll，見圖）」最受矚目，售價28美元。以咖啡戚風蛋糕捲為基底，內藏吸滿卡魯哇咖啡酒的指形餅乾，搭配濃郁馬斯卡彭鮮奶油，口感輕盈卻層次豐富，呈現經典義式風味的全新詮釋。

三款主打蛋糕（均為40美元）各具特色：「芒果慕斯」以多層芒果風味搭配新鮮水果，清爽適合春夏；「芋見巴斯克」結合巴斯克乳酪與芋泥，風味濃郁富層次；「相思芋頭布丁」融合芋泥、紅豆與布丁，口感溫潤、帶有傳統風味。

JJ小雅屋指出，今年產品設計特別強調「視覺美感與分享體驗」，所有蛋糕皆由師傅每日手工製作，嚴選食材，確保品質與新鮮度。

品牌也提醒，由於母親節為年度訂購高峰，建議民眾提早預訂，不僅可享限定優惠，亦可避免熱門款式售罄，並安排理想取貨時間。

更多資訊可至官網：www.jjbakeryusa.com/location。天普市：626-287-2588，地址：5755 Rosemead Blvd.。工業市：626-965-1388，地址：18558 Gale Ave. #168。哈岡：626-333-1278，地址：15842 Halliburton Rd.。羅蘭岡：626-581-1678，地址：1744 Nogales St.。亞凱迪亞：626-836-6888，地址：1130 S Baldwin Ave.。托倫斯：310-328-6668，地址：2370 Crenshaw Blvd.。

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