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蔣一贇專精全方位眼科、白內障手術

洛杉磯訊
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在數位時代長時間用眼成為常態，眼睛健康問題日益受到關注。眼科專科醫師蔣一贇(Helen Jiang, MD)憑藉紮實的學術背景與臨床經驗，致力於為患者提供全面且即時的眼科照護，並提出「預防勝於治療」的核心理念，呼籲大眾正視定期檢查的重要性。

蔣一贇醫師的醫學之路始於Duke University，完成本科教育後，進一步進入University of Michigan Medical School接受專業醫學訓練。隨後，她於美國歷史最悠久的眼科專科醫院—New York Eye and Ear Infirmary完成住院醫師訓練，奠定臨床基礎，也培養出對各類眼疾的判斷能力。

在專業領域方面，蔣醫師專精於白內障手術及全方位眼科診療，涵蓋乾眼症、青光眼及糖尿病眼科檢查等常見且重要的視力問題。除了慢性與常規疾病管理，她亦處理大量急性眼科狀況，如突發視力下降、眼部感染與疼痛等，並特別安排緊急門診時段，確保患者能在第一時間獲得醫療協助，降低延誤治療的風險。

面對現代人高強度用眼與慢性病盛行的趨勢，蔣醫師強調，許多眼疾在初期幾乎沒有症狀，一旦出現不適往往已進入較嚴重階段。因此，她大力倡導定期眼科檢查，認為這是維持長期視力健康最有效的方式之一。「及早發現、及早介入，才能避免不可逆的視力損傷，」她指出。

除了臨床治療，蔣醫師也高度重視患者教育。她認為，醫療應是醫師與患者之間的合作關係，唯有讓患者充分理解自身狀況與治療選項，才能真正參與決策並提升治療成效。「當患者了解自己的健康，就能更有信心為自己做出正確選擇，」她表示。

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