聖蓋博市長Denise Menchaca宣布競選連任，希望華裔選民支持

聖蓋博市長Denise Menchaca 宣布競選連任

4月13日，聖蓋博市長丹妮絲·曼查卡（Denise Menchaca），在聖蓋博市希爾頓酒店，舉辦記者招待會，宣佈今年的11月3日，將競選連任市議員。她表示，市長任期將至，為持續深耕社區、服務在地鄰里，任期內城市財政儲備穩健，正是推動向更高層次發展的基礎，城市仍有許多工作需要完成，她希望得到華裔選民的支持。

曼查卡自2017年進入市議會以來，長期關注社區需求，並曾兩度出任市長。她同時也是聖蓋博市首位當選市議員並擔任市長的拉丁裔女性。她在宣布參選時表示，聖蓋博是一座多元且充滿活力的城市，「社區里的每一個聲音都不容忽視」，這也是她爭取連任的主要動力。

聖蓋博市長Denise Menchaca 宣布競選連任

在上月發表的城市現狀報告中，曼查卡指出，城市的發展來自居民、企業與社區夥伴的共同努力，多元文化交織構成了聖蓋博的獨特面貌。她也回顧了過去幾年的施政成果，涵蓋基礎建設、公共安全、經濟發展與社會服務等多個面向。

中華婦女企管協會監事長陳鳳儀接受采訪

在基礎建設方面，市府持續投資公共空間，包括公園改善、道路修復以及人行道無障礙升級。其中史密斯公園的改建工程與泳池翻新計畫已取得進展，並成功爭取到50萬美元的Measure A補助，為後續建設奠定基礎。

市長Denise Menchaca與中華婦女企管協會監事長陳鳳儀

公共安全方面，市警察局與消防局透過引入補助資金與設備更新，強化應急能力，同時參與區域合作機制，提高整體應變效率。市府亦獲得聯邦資金，用於升級緊急應變中心，以提升災害應對能力。

Becky Zheng 到場致辭

在經濟發展領域，多項住宅與商業綜合開發案持續推進，為城市注入長期成長動能。市府亦加強對小型企業的支持，除舉辦「小型企業星期六」活動外，還於4月11日啟動每週農夫市集，促進在地消費與社區互動。

文化與社區活動方面，聖蓋博逐漸成為區域文化重鎮。包括燈展、餃子與啤酒節及亡靈節等活動，均吸引大量民眾參與。市府同時推動劇院發展策略，並透過與各界合作，擴展藝術項目的影響力。

羅省中華會館副監事長梁國輝到場支持

在社會服務上，市府與多個機構合作，包括華埠服務中心與YWCA，提升食品、住房及長者服務的可及性。此外，市府也強化語言服務，已為居民提供超過600次翻譯支援，以促進公民參與。

財政方面，最新報告顯示市府基金餘額增加180萬美元，並連續第七年實現財政成長，目前儲備金已達一般基金支出的約42%，顯示整體財政維持穩健。

曼查卡以務實親民的作風著稱，經常參與社區活動並與居民面對面交流。在進入市議會前，她曾任聖蓋博聯合學區教委八年，並於洛杉磯縣多個委員會服務，累積豐富公共事務經驗。

此次競選，她也獲得多位政界與社區領袖支持，包括國會議員趙美心、加州眾議員方樹強，以及洛杉磯縣郡政委員Kathryn Barger與Hilda Solis等人。

曼查卡表示，未來將持續透過多語言溝通與社區合作，深化與不同族群之間的聯繫，並在既有基礎上推動城市持續發展。