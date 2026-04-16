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家庭健康園遊會 4月19日免費健檢、按摩

洛杉磯訊
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一個社區的力量來自健康、知識和彼此的連結。因此，舉辦一場社區健康博覽會不僅僅是組織一個活動，更是一種服務、一種教育，也是一種希望。在現代忙碌的生活中，許多家庭難以獲得可靠的健康資訊、負擔得起的檢查，或學習自然保健的方法。健康博覽會把這些資源帶到社區，讓每個人都能輕鬆接觸到真正能改變生命的健康工具。

讓健康變得觸手可及的地方：對許多人來說，看醫生可能讓人感到壓力或經濟負擔。健康博覽會打破了這些障礙。免費的或低成本的健康檢查—例如血壓、血糖、膽固醇和體重指數—幫助人們及早發現健康風險，而越早發現，就越容易處理。早期篩檢能挽救生命，尤其是像高血壓糖尿病這類常常在嚴重之前毫無症狀的疾病。

學習天然療法與簡單的日常健康習慣：健康博覽會最有意義的部分之一，就是讓大家學習天然、實用、並且文化上熟悉的保健方法。許多家庭本來就會使用一些居家方式—例如草本茶、簡單運動、曬太陽、充足休息、營養飲食—但他們可能不知道這些習慣其實非常有力量。

在健康博覽會上，大人小孩都能接觸到八大天然療法，也就是熟知的NEWSTART：營養、運動、水分、陽光、節制、新鮮空氣、休息、信任。這些原則看似簡單，但若能持續實踐，不僅能預防疾病，還能改善情緒、增強免疫力，並帶來長期的健康。活動當天的現場還有牙科巡廻車提供免費牙科護理、按摩師提供免費按摩服務。

該教會並邀請大眾參加自4月20日至25日的健康講座系。為了繼續支持社區邁向更健康的生活，每一場都提供簡單、科學、可立即實踐的健康原則，並且是英文演講，中文翻譯。講座時間是週一至週五的6:30 PM開始，週六是 11:00 AM開始。

4月20日—認識健康指標，瞭解血壓、血糖、膽固醇與體重的意義，並學習如何自然改善。4月21日—具有療癒功效的營養，探索全植物性飲食如何減少發炎、增強免疫力並促進康復。4月22日—如何保持神經系統健康，學習天然方式減少焦慮、提升專注力並保護大腦。4月23日—運動就是醫治，瞭解簡單運動如何降低疾病風險並提升活力。4月24日—生活習慣、環境與家庭健康，探討生活習慣與家庭環境如何影響長期健康。4月25日—希望，治療與決心，以希望、信念與長期改變為主題的激勵總結。

家庭健康園遊會的活動日期：4月19日 星期日上午10點到下午2點。活動地點：Loma Linda Chinese SDA Church，25665 Van Leuven St. Loma Linda, CA 92354。詢問電話：240-353-3772。

高血壓 糖尿病

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