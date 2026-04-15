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天普市4月25日舊機油、濾油器回收 送工具包

洛杉磯訊
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洛杉磯縣公共工程部於4月25日（星期六）上午10時至下午2時，在天普市的AutoZone汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油和濾油器回收」活動，回收舊機油和濾油器，可免費獲得一個全新的濾油器及工具包。

洛杉磯縣公共建設部表示，住在天普市(Temple City)或附近的居民，都可以參加舊機油濾油器及舊機油回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到6300 Rosemead Blvd., Temple City, CA（與Longden Ave.,交界，華星超市旁）指定的AutoZone汽車零件連鎖店進行回收。

「回收有回報」的天普市「舊機油和濾油器回收」活動，除可免費獲得一個全新最高價值15元的濾油器外，還有一份特別價值50元的回收工具包，其中包括一條工作巾、一漏斗和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止，另現場並設有回收最多5加侖的舊機油服務。

濾油器是鋼製品，必須要妥善回收，由於殘餘的機油會對環境造成污染，隨意遺棄濾油器實屬不法行為，當舊機油被不法倒置在排水渠道，海水和食用水的水源均會受到污染，所以回收舊機油與濾油器，可再提煉成為可再利機油。參加可持續且有意義的舊機油及濾油器回收活動，它可以節省寶貴的資源，有利於大家的社區，建設更清潔的洛杉磯縣社區，需要大家的幫助，不要錯過這次利己利人，保護環境的機會，並為打造一個更清潔的環境做出貢獻，有關詳情可掃描二維碼（見圖）。

天普 洛杉磯

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