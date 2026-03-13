福全健保 3月多場健康講座、免費福利諮詢

為協助民眾了解健康管理與Medicare相關福利資訊，福全健保3月份於蒙特利公園市及羅蘭崗社區中心舉辦多場健康講座、社區活動及免費一對一福利諮詢服務。

蒙特利公園市福全健保社區中心地址為117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗社區中心位於19705 E. Colima Rd., #11, Rowland Heights。

3月份兩處社區中心皆提供Medicare福利諮詢服務。羅蘭崗中心於3月13、16、17、19、20、23、24、25、26、27、30、31日，每日上午10時至下午4時提供服務，另於3月18日上午9時30分至下午4時30分開放。蒙特利公園市中心則設有上午場(9:30–12:30)，日期為3月13、17、18、19、20、23、24、25、26、27、30、31日；下午場(1:30–5:00)為3月20、25、27日。

羅蘭崗社區中心亦安排多項社區活動，包括3月18日下午2時至3時舉辦會員生日會，同日下午3時至4時舉辦「頸椎健康研討會」。

蒙特利公園市社區中心活動同樣豐富，包括3月13日上午11時至12時的「睡眠與健康」講座；3月18日下午2時至3時會員生日會，以及3時至3時30分「頸枕痛預防治療」講座；3月19日下午2時至3時「應對皮膚瘙癢與過敏性鼻炎」講座；3月26日下午3時30分至4時30分「八段錦」教學。

以上活動皆開放民眾參加，無需事先報名，現場並提供精美禮品（送完為止）。如需特殊協助，可電普通話專線(833)524-9258(TTY:711)，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保Medicare優勢計劃致力整合中西醫療服務，提供綜合PPO牙科（部分服務需轉介及／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品等多元福利，網絡內近700位針灸師，免轉介即可使用，並涵蓋視力、聽力與健身福利，提供眼鏡與助聽器津貼及每月健康食品津貼。健康食品福利屬慢性病患者之特殊補充計劃之一，相關資格與承保標準適用，並非所有會員皆符合。