我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

福全健保 3月多場健康講座、免費福利諮詢

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

為協助民眾了解健康管理與Medicare相關福利資訊，福全健保3月份於蒙特利公園市及羅蘭崗社區中心舉辦多場健康講座、社區活動及免費一對一福利諮詢服務。

蒙特利公園市福全健保社區中心地址為117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park；羅蘭崗社區中心位於19705 E. Colima Rd., #11, Rowland Heights。

3月份兩處社區中心皆提供Medicare福利諮詢服務。羅蘭崗中心於3月13、16、17、19、20、23、24、25、26、27、30、31日，每日上午10時至下午4時提供服務，另於3月18日上午9時30分至下午4時30分開放。蒙特利公園市中心則設有上午場(9:30–12:30)，日期為3月13、17、18、19、20、23、24、25、26、27、30、31日；下午場(1:30–5:00)為3月20、25、27日。

羅蘭崗社區中心亦安排多項社區活動，包括3月18日下午2時至3時舉辦會員生日會，同日下午3時至4時舉辦「頸椎健康研討會」。

蒙特利公園市社區中心活動同樣豐富，包括3月13日上午11時至12時的「睡眠與健康」講座；3月18日下午2時至3時會員生日會，以及3時至3時30分「頸枕痛預防治療」講座；3月19日下午2時至3時「應對皮膚瘙癢與過敏性鼻炎」講座；3月26日下午3時30分至4時30分「八段錦」教學。

以上活動皆開放民眾參加，無需事先報名，現場並提供精美禮品（送完為止）。如需特殊協助，可電普通話專線(833)524-9258(TTY:711)，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保Medicare優勢計劃致力整合中西醫療服務，提供綜合PPO牙科（部分服務需轉介及／或事先授權）、針灸、中草藥與保健品等多元福利，網絡內近700位針灸師，免轉介即可使用，並涵蓋視力、聽力與健身福利，提供眼鏡與助聽器津貼及每月健康食品津貼。健康食品福利屬慢性病患者之特殊補充計劃之一，相關資格與承保標準適用，並非所有會員皆符合。

世報陪您半世紀

上一則

2026燈會攤位介紹/Ding-go連結亞洲跨境物流產品

下一則

朋地山商場改建案 居民促環評要求公開資訊

延伸閱讀

美亞北華埠家庭幫扶中心成立 提供資源及語言服務

美亞北華埠家庭幫扶中心成立 提供資源及語言服務
南加建中校友會 15日辦名醫講座

南加建中校友會 15日辦名醫講座
深化長者醫療服務 阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才 起薪8萬

深化長者醫療服務 阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才 起薪8萬
國家公園局：華府櫻花3/29至4/1盛開 櫻花節活動3/20展開

國家公園局：華府櫻花3/29至4/1盛開 櫻花節活動3/20展開
樂活50加 3/14.4/3報稅服務免費 需預約

樂活50加 3/14.4/3報稅服務免費 需預約
國家公園管理局：華府櫻花預計3/29至4/1盛開

國家公園管理局：華府櫻花預計3/29至4/1盛開

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」