亞凱迪亞醫院、佛光會洛杉磯協會 西來寺3/14舉辦成人疫苗健康講座

洛杉磯訊
為提升社區民眾對成人疫苗接種與疾病預防的認識，南加大亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital)與佛光山西來寺、國際佛光會洛杉磯協會將於3月14日（週六）下午2時至3時30分，在佛光山西來寺香雲堂(3456 Glenmark Dr., Hacienda Heights)舉辦「成人疫苗接種健康講座」，邀請南加大亞凱迪亞醫院內科暨感染科專科醫師江華醫學博士主講。講座全程以華語進行，免費開放社區民眾參加。

主辦單位表示，許多華裔民眾普遍認為疫苗主要是兒童接種，但其實成年人與長者同樣需要透過疫苗來預防疾病。隨著年齡增長，免疫力逐漸下降，加上慢性疾病如糖尿病、心血管疾病或呼吸道疾病等，都可能增加感染風險，因此適當的疫苗接種對維護健康十分重要。

本次講座將由江華醫師深入淺出介紹成人疫苗的基本觀念，內容包括成人是否需要接種疫苗、成人常見與建議接種的疫苗種類，以及不同年齡與健康狀況下的疫苗接種建議等。常見的成人疫苗包括帶狀皰疹疫苗、肺炎鏈球菌疫苗與破傷風及百日咳(Tdap)疫苗等，講座也將針對民眾常見的疑問與迷思進行說明。

活動現場亦安排問答交流時間，讓民眾可以直接向專科醫師提問，了解哪些疫苗適合自己的年齡與健康狀況，以及如何透過預防醫學降低疾病風險。

