法鼓山洛杉磯道場 「福田班」報名3月14日開課

洛杉磯訊

「忙了大半輩子，總覺得人生少了點什麼？有人選擇旅行，有人選擇進修，也有人選擇—走進道場，練習做義工」。

法鼓山福田班（見圖），是走向義工之路的起點。十堂課的內容設計，將讓每一次進入道場的幫忙，都成為「培福修慧」的練習：系統學習，完整認識法鼓山理念、生活禪與入寺禮儀；心態導引，轉化心念，學習如何「忙得快樂，累得歡喜」；十方有緣 ，同參道友ㄧ起在成就他人中，遇見更好的自己。

關於法鼓山洛杉磯道場：以心靈環保為主軸，提昇人品，建設淨土。法鼓山是聖嚴法師所創立，以「提升人的品質，建設人間淨土」為根本理念。而法鼓山洛杉磯道場作為南加州重要的心靈地標，長期深耕社區，將深奧的禪法轉化為日常可用的智慧。

道場核心精神—「心靈環保」，主張一切環境的保護應從「心」的淨化做起。洛杉磯道場不僅提供純淨的禪修環境，更透過多元化的教育課程，如兒童與青少年教育、生活禪及各項佛學講座，引導大眾在忙碌的移民生活中，找回內心的自在與祥和。道場秉持開放、包容的精神，歡迎不同文化背景的民眾參與，共同創造一個和諧的社會。

法鼓山表示，我們相信，願意多走一步照顧他人的人，成長最快。加入福田班，讓生活從此不同：在慈悲與智慧的田地，耕耘自心，成為他人的依靠。在歡喜無私的付出中，讓生命擁有溫暖且堅定的力量。

3/14福田班開課，報名熱線：626-350-4388，www.ddmbala.org。上課地點：4530 N Peck Rd.,

El Monte CA 91732。

世報陪您半世紀

洛杉磯

