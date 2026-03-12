大莊家「羅大佑&春龍交響樂團音樂會」4月11日登場

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)將於4月11日（星期六）晚上8時在大莊家會展中心盛大呈獻「羅大佑&春龍交響樂團2026交響夜音樂會」（見圖），以融合中西方樂器的聲響，帶來滿滿的演奏能量，與歌迷們隨著音符一起重溫舊夢。

這場音樂會以「春龍交響夜」為主題，是羅大佑攜手16位中西原聲樂器演奏家組成的「春龍交響樂團」 而特別打造出的演出形式。該團隊融合古典交響樂與流行音樂元素，將羅大佑橫跨數十年的經典創作曲重新編排，以交響樂章的方式呈現七大篇章內容，其中涵蓋耳熟能詳的經典曲目、電影主題曲以及民謠等多元風格，將為台下聽眾呈現一次既深刻；又動人的音樂旅程。

羅大佑自1982年推出首張專輯以來即被譽為華語樂壇的重要代表人物，不僅以其創作、演唱打動無數聽眾，更以其敏銳的人文關懷、跨越風格的音樂語言影響跨世代的歌迷，其作品包括《之乎者也》、《愛人同志》、《東方之珠》、《戀曲1990》、《童年》等膾炙人口的經典曲目，是華語音樂史上不可忽略的篇章。

春龍交響樂團(Chun Long Symphony Orchestra)的成立，標誌著羅大佑在音樂表演形式上的全新探索，讓古典樂器與流行旋律在舞台上相互對話，帶給樂迷前所未有的聲響體驗。樂團以交響樂形式串連羅大佑的音樂篇章，透過細膩的編曲與豐富情感的演繹，讓每位聽眾都能在音符中感受生命與時代的共鳴。

快購票前來「大莊家」會展中心(Pechanga Summit)欣賞這場極具文化深度與音樂張力的交響夜音樂會，體驗經典與創新的完美交織。《羅大佑&春龍交響樂團2026交響夜音樂會》票價從$78起，購票熱線(626)632-1994，詳情可電(888)810-8871或上網www.Pechanga.com。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。