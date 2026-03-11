余晨峰律師樓贊助聖蓋博燈會 推有獎幸運輪

我的頻道

洛杉磯訊
余晨峰律師樓(Michael S. Yu, A Law Corporation)今年持續贊助世界日報和聖蓋博市聯合主辦的2026 Lantern Festival燈會活動，律師樓團隊於3月21日（週六）、22日（週日）將在Mission District林蔭街道上設置攤位（檔案圖）熱情推出有獎幸運輪互動遊戲，獎品包括行車記錄器、無線FM發送器、帽子、杯子、原子筆等與民眾同樂。

每一年的華人社區重要活動中，余律師團隊身著整齊制服在攤位上與民輕鬆互動，余晨峰律師堅信深入華人社區進行公益法律諮詢並親切為民眾答疑解惑，廣獲一致口碑，這正也是該團隊的營運宗旨。

余晨峰律師事務所是一家致力於提供優良法律服務的國際律師事務所，在華人社區為民眾服務超過三十年，擁有一支經驗豐富的律師團隊，專精車禍人體意外傷害，細緻評估每宗車禍案件賠償的風險及可行性，策劃出周全的訴訟方案，爭取最高合理賠償，保護顧客權益。該事務所亦承辦嚴重意外傷害索償、刑事辯護及商業訴訟。

余晨峰律師事務所日前已搬遷新址：1641 W. Main St., Suite 405, Alhambra, CA 91801，服務專線(626)289-2833，網址www.MyLawCorp.com，微信公眾號-余晨峰律師樓。

