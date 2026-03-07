我的頻道

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

暢小平單身俱樂部 3月14日St. Patrick's綠色之夜單身派對

洛杉磯訊
暢小平Cindy's Singles單身俱樂部，14日周六晚上7時舉辦St. Patrick's綠色之夜單身派對，地址是在700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801，門票50元。前15名女士，如穿綠色衣服可享價優惠，優惠價可聯繫Cindy 818-355-0318。

現場設有專業大螢幕卡拉OK，並提供寬敞豪華的Ballroom場地與舞池，整體環境經精心佈置，營造出羅曼蒂克氛圍。

擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址，245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

南加迎春 3月精彩活動登場 聖蓋博燈節、橙縣博覽會場等節目豐富

2026聖蓋博燈會點亮歷史街區 21、22日璀璨登場

芝全城提前投票今啟動 9票所設中文選舉官

美食網站評選：全美最佳壽司吃到飽餐廳

報稅特刊／實務篇／夫妻合併報稅 這18州未必划算

紐約AUUDI藝術中心19日成立 舉辦藝術家大澤人個展

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

