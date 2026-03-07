暢小平單身俱樂部 3月14日St. Patrick's綠色之夜單身派對

暢小平Cindy's Singles單身俱樂部，14日周六晚上7時舉辦St. Patrick's綠色之夜單身派對，地址是在700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801，門票50元。前15名女士，如穿綠色衣服可享價優惠，優惠價可聯繫Cindy 818-355-0318。

現場設有專業大螢幕卡拉OK，並提供寬敞豪華的Ballroom場地與舞池，整體環境經精心佈置，營造出羅曼蒂克氛圍。

擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址，245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。