太子牌可樂姜糖、柚子姜王晶 暖身上市

太子牌可樂姜糖靈感源自廣東傳統「可樂煲薑」，融合爪哇老薑與經典可樂風味，呈現暖身又便利的創新口感

隨著氣溫驟降，低溫導致血管收縮、血液循環能力減弱，不少體質虛寒的民眾飽受手腳冰冷之苦，甚至冷到夜不成眠。面對嚴冬挑戰，除了添加衣物外，專家建議更需「由內而外」調理。作為全美姜糖銷量第一、連續多年蟬聯冠軍的太子牌(Prince of Peace)，於今年冬天正式推出兩款驚艷新品—可樂口味姜糖與柚子姜王晶，以創新風味結合傳統暖身智慧，為消費者帶來兼具健康與美味的全新體驗。

此次新品延續品牌一貫將創新風味與傳統暖身文化結合的理念，打破一般生薑飲品的既定印象。太子牌可樂姜糖靈感源自廣東家庭經典暖身飲品「可樂煲薑」，這項流傳多年的民間智慧，向來被視為驅寒與舒緩不適的居家良方。品牌巧妙將其轉化為方便攜帶的姜糖形式，無需熬煮即可隨時享用。辛辣溫熱的爪哇老薑融合熟悉的可樂香氣，層次分明、既懷舊又創新。

而太子牌柚子姜王晶則鎖定追求細緻口感的成熟族群。老薑的辛辣與柚子的清香酸甜自然交織，熱水沖泡後散發淡淡果香，入口清甜香潤，暖意緩緩擴散，讓人在寒冬中也能感受一份舒暢與愉悅。

太子牌以「驅寒先暖胃」為理念，推出速溶姜王晶系列，嚴選甲級老薑製作，每包含約14克生薑萃取，口感濃厚、辣而不嗆，帶來溫熱感。產品除新品柚子口味外，另有原味、檸檬、薑黃與百香果等多種選擇。

太子牌姜糖在全美市場廣受歡迎，品牌嚴選生長於爪哇島火山沃土的優質生薑，辛香濃郁、風味純正。姜糖除祛寒保暖外，亦常被作為旅途中隨身攜帶的小點心，對暈車不適、反胃或脹氣等情況，有助舒緩。產品口味多元，包括原味、芒果、荔枝、檸檬與流心姜糖等。

目前太子牌姜糖與姜王晶系列已廣泛進駐美國主流零售通路，包括Walgreens、Walmart、Kroger及Dollar Tree 等大型連鎖門店，成為許多家庭日常暖身與旅途舒緩不適的常備良伴。

相關產品現於各大華人超市及零售點販售。欲知詳情或查詢零售據點，可去電美國太子行800-732-2328，或上網 popus.com訂購，單筆消費滿50美元即可享美國境內免運費優惠。