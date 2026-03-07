我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

太子牌可樂姜糖、柚子姜王晶 暖身上市

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
太子牌可樂姜糖靈感源自廣東傳統「可樂煲薑」，融合爪哇老薑與經典可樂風味，呈現暖身又便利的創新口感
太子牌可樂姜糖靈感源自廣東傳統「可樂煲薑」，融合爪哇老薑與經典可樂風味，呈現暖身又便利的創新口感

隨著氣溫驟降，低溫導致血管收縮、血液循環能力減弱，不少體質虛寒的民眾飽受手腳冰冷之苦，甚至冷到夜不成眠。面對嚴冬挑戰，除了添加衣物外，專家建議更需「由內而外」調理。作為全美姜糖銷量第一、連續多年蟬聯冠軍的太子牌(Prince of Peace)，於今年冬天正式推出兩款驚艷新品—可樂口味姜糖與柚子姜王晶，以創新風味結合傳統暖身智慧，為消費者帶來兼具健康與美味的全新體驗。

此次新品延續品牌一貫將創新風味與傳統暖身文化結合的理念，打破一般生薑飲品的既定印象。太子牌可樂姜糖靈感源自廣東家庭經典暖身飲品「可樂煲薑」，這項流傳多年的民間智慧，向來被視為驅寒與舒緩不適的居家良方。品牌巧妙將其轉化為方便攜帶的姜糖形式，無需熬煮即可隨時享用。辛辣溫熱的爪哇老薑融合熟悉的可樂香氣，層次分明、既懷舊又創新。

而太子牌柚子姜王晶則鎖定追求細緻口感的成熟族群。老薑的辛辣與柚子的清香酸甜自然交織，熱水沖泡後散發淡淡果香，入口清甜香潤，暖意緩緩擴散，讓人在寒冬中也能感受一份舒暢與愉悅。

太子牌以「驅寒先暖胃」為理念，推出速溶姜王晶系列，嚴選甲級老薑製作，每包含約14克生薑萃取，口感濃厚、辣而不嗆，帶來溫熱感。產品除新品柚子口味外，另有原味、檸檬、薑黃與百香果等多種選擇。

太子牌姜糖在全美市場廣受歡迎，品牌嚴選生長於爪哇島火山沃土的優質生薑，辛香濃郁、風味純正。姜糖除祛寒保暖外，亦常被作為旅途中隨身攜帶的小點心，對暈車不適、反胃或脹氣等情況，有助舒緩。產品口味多元，包括原味、芒果、荔枝、檸檬與流心姜糖等。

目前太子牌姜糖與姜王晶系列已廣泛進駐美國主流零售通路，包括Walgreens、Walmart、Kroger及Dollar Tree 等大型連鎖門店，成為許多家庭日常暖身與旅途舒緩不適的常備良伴。

相關產品現於各大華人超市及零售點販售。欲知詳情或查詢零售據點，可去電美國太子行800-732-2328，或上網 popus.com訂購，單筆消費滿50美元即可享美國境內免運費優惠。

太子牌柚子姜王晶，清甜柚香和辛辣薑味絕配，即沖即飲，冬天暖胃暖心必備
太子牌柚子姜王晶，清甜柚香和辛辣薑味絕配，即沖即飲，冬天暖胃暖心必備

世報陪您半世紀

上一則

西南航空傳只清頭等艙？坐經濟艙小心這些易髒區

下一則

核桃市暑期職缺可申請 時薪18至25元

延伸閱讀

雲南白藥牙膏 全新英文包裝 認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

雲南白藥牙膏 全新英文包裝 認明全美唯一授權總經銷 美國太子行
天寒暖胃 火鍋湯下料前先喝 避免高鉀、高鈉、高普林下肚

天寒暖胃 火鍋湯下料前先喝 避免高鉀、高鈉、高普林下肚

人物／台二代醫師 楊真理用巧克力融入台灣故事

人物／台二代醫師 楊真理用巧克力融入台灣故事
寒流來襲不再畏寒太子牌全新推出可樂姜糖與柚子姜王晶

寒流來襲不再畏寒太子牌全新推出可樂姜糖與柚子姜王晶
吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比

吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比
雲南白藥牙膏 全新英文包裝請認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

雲南白藥牙膏 全新英文包裝請認明全美唯一授權總經銷 美國太子行

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
特許理財顧問唐巍嵐（Amanda Leslie） 指出，年金產品近年來愈來愈受歡迎，種類多元且具終身領取保障，可將部分資金配置於年金，形成「用不完的退休收入」。（記者謝雨珊／攝影）

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

2026-02-28 01:20

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格