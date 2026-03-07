「民歌50」南加演唱 12歌手4月7-9日連唱3場

出生在1950及1960年代的台灣人，無不知曉「校園民歌」，每當音樂響起，那熟悉的弦律總能勾起那一段我們共同走過的青春回憶。

如今透過美國華人票房公司的努力爭取，「民歌50」的知名歌手們，即將在4月跨海而來，這也將是民歌演唱的告別演出，機會難得。入場券已在洛杉磯各地售票處及網上公開發售中。跨越半個世紀的台灣校園民歌，12位民歌歌手（見圖）將為南加州人帶來三個小時的時代經典。

主辦方美國華人票房公司董事長戴錡表示，舉辦這場演唱會緣起，他在台灣出席了去年11月「民歌50 」在小巨蛋的演出，74名歌手完整呈現122首經典作品，吸引4萬名觀眾共襄盛舉，他被當場的氣氛深深的感動到了，更有感於台灣民歌時代的歌手們都在逐漸凋零，這次或許是最後一次大集結，因此他有使命感一定要促成這次跨海來美演出。

自1975年校園民歌運動興起以來，吳楚楚、羅大佑、齊豫、侯德健、鄭怡、潘越雲等音樂人的作品，不僅旋律優美支支動聴，更深植人心，深深的影響了那一個世代的人。是次來美演出的知名歌手計有吳楚楚、侯德健、鄭怡、潘越雲、趙詠華、胡德夫、周治平、葉佳修等人，將帶來他們個人多首成名作品。

此次演唱會時間是：4月7日、8日、9日（星期二、三、四）晚間7時。演出地點： ORPHEUM THEATRE，842 S Broadway, Los Angeles。門票售價：$148、$248、$348 （已含稅金）

售票地點：售票處：方圓劇坊張元高，電話：(626)823-9607。 世界書局，地址：423 N. Atlantic Blvd. #103 Monterey Park CA，電話：(626)458-0689/(626)234-8282。Arcadia：世界書局，1234 S. Golden W Ave Arcadia CA，電話：(626)446-1831。Helio/Beyond Beaute' Med Spa，地址：9950 Research Dr , Irvine CA，電話：(949)892-0870/(949)387-5550。 MAD Dance School，15315 Culver Dr Ste 180, Irvine, CA。

主辦單位並安排大巴士來回接送，直達現場，搭車票價是$20/人。三天的接送上車地點：(A)蒙市萬豪酒店，當天酒店停車場免費供大巴乘客停車。預約電話：(626)823-9607，地址：555 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754，發車時間：5:00 pm。

(B)上車地點：5595 1/2 Walnut Ave, Irvine, CA，預約電話：(949)892-0870/(949)387-5550/(949)690-1718，發車時間：4:30 pm。有任何疑問可洽詢專線：510-796-9988或510-589-8892。