聖德佛堂、美國易經教育基金會 開講道德經、易經

聖德佛堂近日聯合美國易經教育基金會舉辦《道德經》與《易經》中華文化宣揚大會，邀請楊泰鵬主講，從大自然運行規律出發，闡述陰陽平衡與人生哲理的深層關聯（見圖）。

楊泰鵬指出，太陽系星球之所以能長久繞行太陽而不致碰撞或偏離軌道，在於星球與太陽之間的吸引力與離心力達成平衡；同理，地球天地日月、山澤雷風所象徵的八卦磁場，也在陰陽互動中維持和諧，使生態環境得以穩定存在。他強調，《 易經》六十四卦必須錯綜成對，體現「平衡才能永續」的核心精神。

講座亦從春夏秋冬四季變化談及木火金水之運行，並延伸至金木水火土五行的相生相剋，說明天地萬物皆在動態平衡中循環不息。談及《道德經》所言「天長地久，天地之所以能長且久者，以其不自生，故能長生」，楊泰鵬解釋，「不自生」並非自我生成，而是與外界形成相生相剋的平衡關係，方能長久發展。

主辦單位表示，聖德佛堂長期提供免費《易經》講座，期盼透過文化推廣結識更多有緣朋友。下一場講座將於3月14日舉行，建議有意參加者提前電話報名並提早入席。電話：(626)945-9999。