樂活50加 3/14.4/3報稅服務免費 需預約

蒙特利公園市訊
為協助社區民眾順利完成2025年度報稅，「樂活50加」攜手公益組織Haven Services旗下稅務平台File4Free，於3月14日（週六）及4月3日（週五）共同舉辦免費報稅服務，為符合條件者提供協助。活動採預約制，可掃描QR二維碼（見圖，或鍵入qrco.de/H50P ) 預約時段，額滿即止。

此次是透過國稅局(IRS)推動的「VITA報稅義工協助」(Volunteer Income Tax Assistance)與「TCE年長者稅務諮詢」(Tax Counseling for the Elderly)計劃，召集國稅局認證的義工報稅員，為南加州中低收入家庭、兒童、個人以及 60 歲以上符合條件居民提供專業且免費的報稅服務。

所得稅義工援助(VITA)計畫已運作50餘年，VITA站點提供免費稅務幫助對象，包括：收入不高於80,000美元者、殘障人士及英語口語能力有限者。而TCE老年人稅務諮詢服務計畫也為納稅人提供協助，特別是年滿60歲或以上的納稅人，該計畫最擅長處理老年人的養老金和退休相關問題。

「樂活50加」指出，所有負責報稅工作的VITA/TCE志願者都必須參加並通過符合或高於國稅局標準的稅法培訓。培訓內容包括確保所有納稅人資訊的隱私性和保密性。除要求志願者證明其稅法知識外，國稅局還要求在提交前對 VITA/TCE中心準備的所有報稅表進行品質檢查。

3月14日、 4月3日兩天從上午10時至下午6時可協助的基本報稅項目包括：年收入不超過$80,000的W-2薪資、失業救濟金收入、社會安全福利、利息與股息收入、基本自僱收入、教育抵免、兒童稅收抵免與其他受扶養人抵免、勞動所得稅收抵免、退休收入、健康保險申報、標準扣除與基本逐項扣除。

活動地點在606 S. Atlantic Blvd., Monterey Park，預約亦可上「樂活50加」官網www.happy50plus.org，諮詢請電郵[email protected]或致電1-800-881-3466。

