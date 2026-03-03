百雙小手畫出希望，Path of Hope Network融合公益活動成功舉行

2月28日，註冊於美國的501(c)(3)非營利組織 希望之路(Path of Hope Network )主辦的「百雙小手畫出希望」融合公益活動，在爾灣市政府( City of Irvine Plaza )成功舉辦。

本次活動邀請了近一百個家庭參與，百名兒童，包括普通兒童與特殊需求兒童，共同在一幅長達30米的巨型畫卷上創作，以城市地標與社區特色為主題，用色彩描繪夢想，用畫筆表達希望。

爾灣市議員 Melinda Liu向 創辦人 Diana Taylor頒發榮譽證書

活動當天，爾灣市華裔女議員 Melinda Liu親臨現場致辭，對本次融合公益活動表達高度肯定，並向 Path of Hope Network 頒發榮譽證書，表彰組織在推動社區融合與支持特殊需求家庭方面所做出的努力。

副市長辦公室代表 Steven Alves 向 創辦人 Diana Taylor頒發榮譽證書

副市長辦公室代表 Steven Alves也出席活動並參與頒獎儀式，與現場家庭共同見證這一溫暖時刻。

政府代表的到場與認可，反映了城市對融合議題的重視，也為活動增添了更深層的社會意義。

孩子們站在同一畫布前，每一雙小手，都是希望；每一次落筆，都是連結；每一份參與，都是支持。「百雙小手畫出希望」不僅是一場藝術活動，更是一場關於理解、接納與社會責任的實踐。

Path of Hope Network 創辦人 Diana Taylor接受采訪

Path of Hope Network 創辦人 Diana Taylor 是一位母親、教育工作者及美國海軍預備役軍人，長期關注兒童神經發展與融合教育議題。她表示：當一百個孩子站在同一幅畫布前，看到的不是差異，而是未來。融合不是一句口號，而是一種持續的行動。

主辦方表示，本次「百雙小手畫出希望」活動的順利舉行，離不開社會各界的支持與參與。感謝橙縣華人協會和light of life unio；美國餐車製造企業負責人 Dan ；SPECTRUM OPTICAL INSTRUMENTS 與 Annie’s Fantasy World；本次活動的重要支持者廖彬淳；合作畫室 YMM Studio等。

Path of Hope Network 總部設於加州爾灣，致力於支持特殊需求兒童及其家庭，推動社區融合與公眾認知提升。將持續推動每月融合公益項目，讓每一個孩子都被接納，被支持，健康快樂成長。並計劃將「百雙小手畫出希望」打造為年度品牌活動。展望未來，計畫在全美多個城市設立分支機構，逐步建立更廣泛的支持網絡。

更多詳情可至www.pathofhopenetwork.org。