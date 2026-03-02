身分尚未合法的勞工沒有申訴工傷的權利嗎？

因美國嚴打非法移民，造成許多身分尚未合法的勞工擔心自己會因為身分問題而，不敢申訴應有的權利。為此特別專訪戴利來工傷律師事務所（Telleria, Telleria & Levy, LLP）了解沒有合法身分的勞工的工傷權利。

戴利來工傷律師表示，一名非法居留者在工作中受傷並申請工傷補償，從勞工法的角度，移民身分不構成任何障礙。根據勞工法，辯方甚至不能問他是否合法。如果一位移民勞工移民身份有點複雜，例如他沒有社會安全號碼，並且正在申請居留或入籍，這樣身份狀況不會影響他申請工傷補償的權利。根據法規，一個人的移民身份與其工傷補償申請無關。任何在這裡工作的勞工，無論其受僱是否身份合法，都有權依法獲得所有福利包括醫療治療、傷殘補助，及未完全康復時的補償。雇主或保險方甚至不得詢問或提及勞工的移民身份。

他說，幾乎所有案件中，被告方都會進行「口供取證」（deposition），但依法不得問是否身份合法？有工作許可嗎？唯一無法獲得的項目是「追溯工資」（back wages）因爲聯邦法律禁止僱用非法移民，這部分權益會被聯邦法所排除。但如果勞工因提出工傷申請而被解雇，勞工可提出「報復性解雇」申訴，其中一項補救措施是復職並補發工資。

除此之外，其他所有福利均適用於任何勞工，不論其移民身份。此外，若雇主因勞工申訴而向移民局舉報該員工，雇主將面臨輕罪的刑事處罰（misdemeanor）。若員工因此產生任何費用，員工可以向雇主提起訴訟索賠。即使員工被遣返也不會使員工的申請無效。雖然醫學檢查變得困難，但只要有足夠的醫療證據，仍可繼續審理案件。因此，勞工不必因移民身份而害怕提出申請。

他又說，若雇主以威脅、恐嚇等方式報復沒有合法身分的勞工，也有法律途徑可以追究雇主責任。工傷申請人不須是「合法受僱」的情況下才可以申請。有些雇主會聲稱不知道員工是非法居留者，但多數雇主其實心知肚明。雇主若明知聘用非法移民，也會觸法。聯邦法裡明確規定僱用非法移民是違法的。如果雇主威脅舉報員工身分不合法，雇主若回答政府：「知道」，那雇主也違法。所以實務上，大多數雇主不太可能真的去舉報員工，因為那樣會連自己一起捲入麻煩。

那如果勞工移民身份問題另有糾紛，那就屬於屬於移民案件，與工傷補償無關。甚至有時候，因為他在美國有一宗工傷案件，反而能暫時延緩遣返，因為他有「在美國參與訴訟的權利」。但具體情況還是取決於法官的判斷。

