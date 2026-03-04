西來大學「東方哲學與管理博士學位」2026春季班開課

西來大學(UWest)「東方哲學與管理博士學位」2026年春季班開幕周順利舉行。學員們參與了三天的密集活動，包括在西來寺全天禪修、實地考察以及參觀京東物流國際和中美癌症研究所。此外， 也安排「風險投資、私募股權投資和商業哲學倫理」與「人工智慧技術、應用和倫理」 兩場講座。

西來大學東方哲學與管理博士學位課程秉持人間佛教理念，並延續佛光山開山宗長星雲大師的精神遺產，為全球首創，旨在深入探討東方哲學思想如何影響創業精神、領導模式及商業倫理。 課程設計以東方傳統哲學思想及人間佛教思想為核心，回應當前世界所面臨之重大挑戰，包括經濟動盪、社會衝突、生態危機及人工智慧技術的迅速發展。

該課程吸引了 來自中美兩地不同行業的十多位學員，包括成功企業家及新一代創業的後起之秀，他們對東方哲學和智慧，特別是星雲大師偉大思想和人間佛教仰望敬佩許久。曾經參加過秋季課程的學員們表示，師資實力雄厚，教學內容兼顧東方智慧、哲學和倫理以及現代組織的經營和管理，對領導力和企業經營更加深入理解。幾位春季入學的學員因經介紹而慕名參加該博士學位課程。

西來大學東方哲學和管理博士學位由美國西部大學聯盟批准。學生需完成54學分，並完成一個研究項目。上課方式靈活，每學期數天採集中面授課程外，提供即時線上課程及完整的網課。西來大學電話(855)468-9378，網址 www.uwest.edu，校址：1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA。