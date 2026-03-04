雇主注意！加州勞動新法生效 鄭博仁律師解析

當加州 企業正全力啟動2026年業務規劃之時，一系列重要的勞動雇佣新法也已正式生效。從薪資標準、休假權利到員工通知與檔案管理，合規門檻再度提升。前檢察官、調停員，現任南加州審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.) 提醒雇主：法律更迭不會因新年假期而暫停。在年初第一時間進行合規核查，是控制風險、避免全年被動局面的最關鍵一步。以下為本所梳理的2026年生效核心法律要點及立即行動清單，旨在協助企業平穩應對新年度的合規挑戰。

員工手冊是重要的合規工具。多項即將生效的新法律要求企業更新相關政策，主要包括：

帶薪病假（勞動法第230.2條）：政策需更新，明確員工若本人或家庭成員為特定犯罪受害者並需參與相關司法程序時，有權使用帶薪病假及受保護的無薪假。涵蓋程序廣泛，包括少年法庭聽證、逮捕後釋放決定、答辯、量刑等。「受害者」定義寬泛，包括因各類重罪受到傷害的個人。

法庭／陪審團義務（勞動法第230條）：員工請假履行陪審團義務前需提供「合理通知」的要求已被取消。但若員工使用帶薪病假或其他受保護假期用於此目的，則該假期原有的標準通知要求仍適用。

帶薪家庭休假（2028年7月1日生效）：雖非即刻生效，雇主應開始為帶薪家庭休假計劃的重大擴展做準備。自2028年7月1日起，員工可為照顧「指定人員」申請PFL，該人員定義為有血緣關系或具有等同於家庭關系的關聯人士。

加州引入了新的雇主通知義務。根據《職場知情權法案》(SB 294)，雇主必須向所有現有員工及新雇員提供獨立的書面通知，概述其在工傷賠償、移民機構工作場所檢查及執法行動方面的具體權利。

完善的記錄管理是合規的基石。加州新法SB 513擴大了《勞動法》第1198.5條的適用範圍，要求雇主必須在保存的人事檔案中納入具體的培訓記錄。記錄應包含員工姓名、培訓提供方、培訓時長與日期、涵蓋的核心能力以及所獲得的任何認證或資格。

工資與工時合規仍是加州雇主的高風險領域。

最低工資調整：自2026年1月1日起，加州全州最低工資將上調至每小時16.90美元。相應地，豁免員工的最低年薪要求將提高至70,304美元（或月薪5,858.67美元）。請注意，許多加州城市的最低工資標準高於州標準。

常規薪資計算：確保正確計算用於加班、帶薪病假及餐休補貼的「常規薪資」，包含所有要求的補償形式。

員工分類審查：復核員工分類（雇員vs.獨立承包商；豁免vs.非豁免）。錯誤分類仍是重大法律責任來源。

留任或償還／追回條款：2026年1月1日生效的AB 692法案將禁止大多數要求員工離職後償還福利的條款。僅學費援助或入職獎金等少數情況例外，且需符合嚴格法定條件的單獨協議。雇主須立即審查並修訂相關文件，移除違禁條款。

薪酬公平：加州薪酬公平法要求對「實質相似工作」支付同等報酬。建議進行內部薪酬公平審查，以履行合規義務。

雇主必須安排並滿足加州規定的培訓時限要求：性騷擾與不當行為防治培訓：擁有5名及以上員工的企業必須每兩年提供一次。

工作場所暴力預防培訓(SB 553)：結合《工作場所暴力預防計劃》，雇主須每年提供培訓，並在計劃變更時進行培訓。

工傷與疾病預防計劃培訓：所有雇主必須有書面並實施的IIPP，並據此提供培訓，內容應包括危險溝通、評估、事件調查等。

行動步驟建議：

鄭博仁律師強調：「合規清單的價值在於引導行動。」雇主應採取以下具體步驟做準備：

更新員工手冊及政策，反映法律變化。

安排法定培訓，並按照新規保存培訓記錄。

更新人力資源入職離職系統，納入所有2026年要求的通知。

審查並修訂雇佣協議，移除AB 692禁止的「留任或償還」條款。

進行內部薪酬公平審查（及薪酬數據報告準備）。

鄭博仁律師事務所將持續關注加州雇佣法律的最新動態與法院判例，如對上述合規要求如何適用存在疑問，或需要協助進行年終合規審查，可聯繫律師團隊獲取專業法律諮詢：中文專線626.570.8888，或發郵件至[email protected]。

