Palms Casino Resort 春節壓軸大獎Porsche名車

Palms Casino Resort於2月下旬舉辦農曆新年系列慶祝活動，結合傳統文化儀式、特色餐飲與高端娛樂演出，成功吸引大量賓客到訪，為度假村營運注入節慶動能，也展現其深耕多元市場與重視亞裔 社群的品牌定位。

2月21日登場的醒獅祈福儀式，由拉斯維加斯功夫武術學院帶來傳統舞獅表演，從迎賓車廊延伸至整個賭場樓層。Palms管理層主持點睛儀式，象徵啟祥納福，為新一年揭開序幕。活動期間財神與仙女巡場互動，增添節慶氛圍，現場人潮絡繹不絕。

Palms Casino Resort行銷與娛樂副總裁Crystal Robinson-Wesley表示，農曆新年對許多賓客與社區成員具有重要意義，度假村透過文化活動與優質體驗，向傳統致敬，同時為市場帶來創新活力，期盼在新的一年持續為賓客創造價值。

餐飲方面，旗下多家亞洲餐廳推出期間限定新春菜式。米其林星級點心名店添好運推出鮑魚燒賣、橫財肘手與新年年糕等節慶料理；Send Noodles則供應淮山枸杞雞湯、至尊原隻鮑魚及多款節慶海鮮佳餚，提升整體節慶餐飲體驗，也帶動餐飲業績成長。

配合節慶，賭場同步推出多項Club Serrano會員專屬推廣活動，包括Free Slot Play週週抽獎，以及$80,000 Keep or Grab與$80,000 Lucky Buddha Kiosk抽獎活動。壓軸大獎為Porsche® 911 Turbo S（見圖）的終極抽獎，成功提升會員參與度與來客數，強化會員經營策略。

娛樂方面，Pearl Theater於2月22日舉辦「BIG FOUR – Happy to See You All」演唱會，邀請許志安、張衛健、梁漢文與蘇永康同台演出，吸引大量華語樂迷進場，展現Palms在高端娛樂市場的號召力。

Palms Casino Resort為拉斯維加斯首家完全由美國原住民 部落擁有及經營的度假村，擁有766間客房與套房及95,000平方英尺賭場空間，並連續兩年榮獲《USA Today》讀者票選「全美最佳賭場」殊榮。此次農曆新年系列活動，不僅深化品牌與亞裔市場的連結，也進一步鞏固其在拉斯維加斯綜合度假市場的競爭優勢。

Palms Casino Resort地址：4321 W. Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103