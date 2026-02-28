The Grove攜手The Americana at Brand 傳承新春慶典

為迎接象徵奔放活力與昂揚精神的馬年，南加州 兩大指標性零售地標The Grove與The Americana at Brand日前攜手呈獻一系列精心策劃的新春慶典活動。透過璀璨節慶佈置、傳統文化展演、會員專屬禮遇，以及結合國際品牌的限定商品與餐飲體驗，打造一場融合文化傳承、時尚潮流與社區情感的沉浸式節日盛會。

本次活動橫跨洛杉磯與格蘭岱兩大核心商圈，將濃厚的年節氛圍注入城市生活場景。從紅燈籠高掛、喜氣洋洋的裝置藝術，到現場音樂與節慶互動體驗，讓賓客在購物之餘，也能感受濃厚的文化底蘊與節慶儀式感。

The Americana at Brand化身為熱鬧繽紛的文化舞臺，舉辦年度新春遊行活動。舞獅與騰空巨龍穿梭商場街區，搭配傳統舞蹈與節慶樂曲，吸引眾多家庭與遊客駐足觀賞，現場洋溢歡欣喜慶的氛圍。精心設計的沉浸式場景與街區裝置，讓整座商場宛如年節嘉年華會，成為社區共用的文化時刻。

Caruso Signature會員於活動期間可獲贈象徵吉祥祝福的幸運紅包，在The Grove、The Americana at Brand領取火馬年限定手提袋。現場更提供客製刺繡服務，讓賓客將新春祝福化為專屬紀念。

活動期間兩大購物中心多家國際品牌同步推出新春限定商品與禮遇，為消費者帶來多元且具收藏價值的購物選擇。

珠寶品牌David Yurman推出限量馬年護身符；Maje、Sandro及Sur La Table帶來節慶時尚與生活選品；Byredo 精選香氛禮盒成為送禮焦點；See's Candies與Venchi推出應景甜 點，為團聚時刻增添甜蜜滋味。

餐飲方面亦精彩紛呈。Paradise Dynasty與Bourbon Steak Los Angeles推出期間限定菜式；Blue Ribbon Sushi Bar & Grill提供專屬折扣優惠；Frida Mexican Cuisine推出消費抽獎活動，賓客購買指定酒品即有機會贏取限量版 Don Julio 1942馬年珍藏酒，增添節慶驚喜。

美妝品牌LANEIGE亦響應新春慶典，推出會員專屬贈禮活動，凡購買唇部產品即贈新春限定紅色禮盒。

延續傳統迎春納福習俗，賓客可於Caruso禮賓服務處免費領取限量幸運紅包，內含甜蜜點心、精選禮品與驚喜優惠。

The Grove地址：189 The Grove Drive Los Angeles, CA 90036。

The Americana at Brand地址：889 Americana Way, Glendale, CA 91210