我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

The Grove攜手The Americana at Brand 傳承新春慶典

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

為迎接象徵奔放活力與昂揚精神的馬年，南加州兩大指標性零售地標The Grove與The Americana at Brand日前攜手呈獻一系列精心策劃的新春慶典活動。透過璀璨節慶佈置、傳統文化展演、會員專屬禮遇，以及結合國際品牌的限定商品與餐飲體驗，打造一場融合文化傳承、時尚潮流與社區情感的沉浸式節日盛會。

本次活動橫跨洛杉磯與格蘭岱兩大核心商圈，將濃厚的年節氛圍注入城市生活場景。從紅燈籠高掛、喜氣洋洋的裝置藝術，到現場音樂與節慶互動體驗，讓賓客在購物之餘，也能感受濃厚的文化底蘊與節慶儀式感。

The Americana at Brand化身為熱鬧繽紛的文化舞臺，舉辦年度新春遊行活動。舞獅與騰空巨龍穿梭商場街區，搭配傳統舞蹈與節慶樂曲，吸引眾多家庭與遊客駐足觀賞，現場洋溢歡欣喜慶的氛圍。精心設計的沉浸式場景與街區裝置，讓整座商場宛如年節嘉年華會，成為社區共用的文化時刻。

Caruso Signature會員於活動期間可獲贈象徵吉祥祝福的幸運紅包，在The Grove、The Americana at Brand領取火馬年限定手提袋。現場更提供客製刺繡服務，讓賓客將新春祝福化為專屬紀念。

活動期間兩大購物中心多家國際品牌同步推出新春限定商品與禮遇，為消費者帶來多元且具收藏價值的購物選擇。

珠寶品牌David Yurman推出限量馬年護身符；Maje、Sandro及Sur La Table帶來節慶時尚與生活選品；Byredo 精選香氛禮盒成為送禮焦點；See's Candies與Venchi推出應景甜點，為團聚時刻增添甜蜜滋味。

餐飲方面亦精彩紛呈。Paradise Dynasty與Bourbon Steak Los Angeles推出期間限定菜式；Blue Ribbon Sushi Bar & Grill提供專屬折扣優惠；Frida Mexican Cuisine推出消費抽獎活動，賓客購買指定酒品即有機會贏取限量版 Don Julio 1942馬年珍藏酒，增添節慶驚喜。

美妝品牌LANEIGE亦響應新春慶典，推出會員專屬贈禮活動，凡購買唇部產品即贈新春限定紅色禮盒。

延續傳統迎春納福習俗，賓客可於Caruso禮賓服務處免費領取限量幸運紅包，內含甜蜜點心、精選禮品與驚喜優惠。

The Grove地址：189 The Grove Drive Los Angeles, CA 90036。

The Americana at Brand地址：889 Americana Way, Glendale, CA 91210

世報陪您半世紀

加州 景甜 南加

上一則

Palms Casino Resort 春節壓軸大獎Porsche名車

下一則

加州小學教材AI生成色情圖 州府緊急發布防護指南

延伸閱讀

2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫

2026人緣王出爐 3生肖貴人運升溫、愈走愈有人幫
和富銀行新春促銷送好禮 3.17日截止

和富銀行新春促銷送好禮 3.17日截止
60年一見火馬年 2生肖要謹慎行事

60年一見火馬年 2生肖要謹慎行事
2月藝術盛事陸續登場 全球藏家、明星聚南加

2月藝術盛事陸續登場 全球藏家、明星聚南加
新州台聯會攜手中美婦女會 同慶馬年喜迎春

新州台聯會攜手中美婦女會 同慶馬年喜迎春
華府華埠春節大遊行 雨中熱鬧迎馬年 歷年規模最大

華府華埠春節大遊行 雨中熱鬧迎馬年 歷年規模最大

熱門新聞

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋