美國泛宇集團30年稅務規劃經驗 可諮詢

稅務規劃務必在年內完成，許多能為今年省稅的優化策略就將「過期失效」。特別是對於自雇主和小企業主而言，如果稅務規劃不到位，很可能已經在不知不覺中多繳了巨額稅款。

如果符合以下情況，就需要特別警惕：身為自雇主或小企業主；尚未成立公司，以個人名義報稅 ；年應稅所得超過 7-8萬美元。根據統計，符合資格的每年可能會多繳8,000–15,000的稅。

作為自雇主，全部收入都需要繳納15.3%的自僱稅，其構成為：• 12.4%為社安金，徵稅上限為$176,000；• 2.9% 為醫療保險 稅，無上限。這意味著，在收入達到$176,000之前都需要承擔這15.3%的稅負，這無疑是一筆不小的支出。

成立LLC或S Corporation後收入將區分為：• 合理薪資：以薪資發放，這部分收入需繳納自僱稅。• 公司分紅：作為股東收益，這部分收入無需繳納自僱稅。透過這種合法的收入分流，可將部分「主動收入」轉化為「被動收入」，從而實現大幅節稅。

或許會擔心成立公司的費用。通常，設立LLC的費用約為$600起，設立S Corp約為$750。透過泛宇集團成立LLC或S Corp，並在未來三年連續由他們處理公司稅報稅，即可享有每年$250的稅務抵扣額度。三年累計最高可獲$750抵扣。

這意味著成立S Corp，淨成本可能接近為零。成立LLC，堅持三年後甚至可能「淨賺」$100。機會難得，這無疑是降低創業成本、提升利潤的絕佳時機。

稅務規劃是未雨綢繆，如果對成立公司、稅務規劃、財務傳承或保險年金等方面有任何疑問，可電1-888-831-8868諮詢。

