美國泛宇集團30年稅務規劃經驗 可諮詢

洛杉磯訊
稅務規劃務必在年內完成，許多能為今年省稅的優化策略就將「過期失效」。特別是對於自雇主和小企業主而言，如果稅務規劃不到位，很可能已經在不知不覺中多繳了巨額稅款。

如果符合以下情況，就需要特別警惕：身為自雇主或小企業主；尚未成立公司，以個人名義報稅；年應稅所得超過 7-8萬美元。根據統計，符合資格的每年可能會多繳8,000–15,000的稅。

作為自雇主，全部收入都需要繳納15.3%的自僱稅，其構成為：• 12.4%為社安金，徵稅上限為$176,000；• 2.9% 為醫療保險稅，無上限。這意味著，在收入達到$176,000之前都需要承擔這15.3%的稅負，這無疑是一筆不小的支出。

成立LLC或S Corporation後收入將區分為：• 合理薪資：以薪資發放，這部分收入需繳納自僱稅。• 公司分紅：作為股東收益，這部分收入無需繳納自僱稅。透過這種合法的收入分流，可將部分「主動收入」轉化為「被動收入」，從而實現大幅節稅。

或許會擔心成立公司的費用。通常，設立LLC的費用約為$600起，設立S Corp約為$750。透過泛宇集團成立LLC或S Corp，並在未來三年連續由他們處理公司稅報稅，即可享有每年$250的稅務抵扣額度。三年累計最高可獲$750抵扣。

這意味著成立S Corp，淨成本可能接近為零。成立LLC，堅持三年後甚至可能「淨賺」$100。機會難得，這無疑是降低創業成本、提升利潤的絕佳時機。

稅務規劃是未雨綢繆，如果對成立公司、稅務規劃、財務傳承或保險年金等方面有任何疑問，可電1-888-831-8868諮詢。

美國泛宇集團有超過30年的財務規劃與管理經驗，專業的管理板塊，橫跨地產、貸款、保險、投資、稅務服務，旗下5000多名合作獨立經紀人遍布全美各州與亞洲主要城市。

醫療保險 報稅 貸款

冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
好市多正收緊著名的寬鬆退貨政策。(本報檔案照)

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

2026-02-22 21:03

