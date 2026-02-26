和富銀行新春促銷送好禮 3.17日截止

和富銀行(Bank of Hope)日前宣布推出限時春節 促銷活動，感謝客戶長期以來的支持與信任，並與社區一同迎接丙午馬年新春，以穩健步伐與積極勢頭開啟嶄新的一年。

和富銀行是全美唯一的區域性韓裔 美國人銀行，截至2025年12月31日，總資產達185.3億美元。隨著2025年4月正式納入Territorial Savings（和富銀行旗下部門），銀行服務版圖進一步擴展，成為橫跨美國本土與夏威夷、服務多元族裔客群的重要區域性金融機構。銀行總部設於洛杉磯，提供完整的商業、企業與個人金融服務，包括商業及商用不動產貸款 、SBA貸款、住宅房貸、消費性貸款、資金管理、外匯服務、利率衍生性商品及國際貿易融資等，深耕社區多年。

為歡慶馬年新春到來，和富銀行特別以「迎春送福」為主題推出節日促銷活動，寓意吉祥順遂，鼓勵客戶以穩健信心與正向理財態度迎接新的一年。

和富銀行首席零售銀行官Brian Hawley表示，本次促銷活動的初衷，是希望協助客戶以積極的勢頭踏入新年。銀行始終致力於提供以客戶為本的金融解決方案與相關福利，不僅在春節期間如此，全年亦持續支持客戶的理財需求。

為與客戶共慶農曆新年，和富銀行至3月17日期間，特別推出以下限時新春好禮，新舊客戶皆可依活動辦法參與：

一、馬年「好運」鑰匙扣：凡於分行開立符合條件之新存款帳戶，即可獲贈馬年專屬鑰匙扣乙枚，數量有限，送完為止。

二、春節紅包免費送：凡親臨和富銀行各地分行，即可免費索取精美春節紅包，數量有限，送完為止。

三、馬年主題電子壁紙下載：客戶可至和富銀行官方網站下載馬年主題電子壁紙，為新年增添喜氣（見圖）。

有關春節促銷活動詳情，可親洽就近和富銀行分行，或瀏覽銀行官網www.bankofhope.com/2026LNY查詢。