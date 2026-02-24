健康新年亞裔戒菸專線分享十項戒煙

為鼓勵亞裔 社區民眾遠離菸害、改善健康與生活品質，「亞裔戒菸專線（Asian Smokers’ Quitline）」近日呼籲民眾善用專業資源，並分享戒菸成功的十項關鍵要訣。研究顯示，在專業顧問協助下，戒菸成功率可提升至原本的兩倍，透過完善計畫與社會支持，能有效幫助戒菸者邁向無菸人生。

建立動機 寫下戒菸原因

專家指出，成功戒菸的第一步，是確定自己戒菸的理由。無論是為了改善呼吸健康、陪伴家人更多時間，或是減少經濟負擔，清楚而有力的動機都能幫助民眾在面對煙癮時堅持不放棄。建議將戒菸原因寫下來，作為提醒與鼓勵。

制定個人計畫 找出誘因

戒菸過程中，了解自身吸菸的誘因非常重要，例如壓力、社交環境或飲酒等。民眾可透過轉移注意力的方式，例如喝水、做家務、與不吸菸的人聊天等，幫助自己度過煙癮高峰期。

專線支援 成功率倍增

亞裔戒菸專線（1-800-838-8917）提供免費且有效的諮詢服務，由受過專業訓練的顧問為戒菸者量身制定計畫，並在整個過程中提供持續支持。研究顯示，接受此類專業協助者的成功率顯著提高。

尋求家人與朋友支持

專家強調，親友的鼓勵與理解對戒菸成功至關重要。與可信任的人分享戒菸計畫，並請他們在關鍵時刻提供支持，可增加信心與持續力。

適當使用戒菸藥物

尼古丁替代療法及美國食品與藥物管理局（FDA ）認可的藥物，均可幫助減輕戒斷症狀並提高成功率。部分醫療保險 或政府醫療補助（Medicaid ）可能協助支付相關費用，建議與醫生討論適合自己的治療方式。

建立無菸生活環境

將住宅與汽車設為禁菸區，有助減少吸菸機會，也讓家人與朋友享受更清新的空氣，共同提升生活品質。

設定戒菸日 堅持實踐

選定一個正式的戒菸日期，象徵對健康的承諾。戒菸日當天務必落實行動，將計畫化為實際改變。

建立新身分 成為非吸菸者

專家建議，將自己視為「完全不吸菸者」，而非暫時不吸菸，能幫助在任何情況下保持決心。

持續嘗試 成功就在前方

多數成功戒菸者都曾多次嘗試。即使偶爾復吸，也不代表失敗，而是邁向成功的重要過程。只要持續努力，最終一定能達到目標。

民眾可瀏覽中文網站 www.asq-chinese.org 了解更多資訊，並善用免費資源。該計畫由美國疾病控制與預防中心（CDC ）資助，致力於提升亞裔社區的健康與福祉。