南加州華人新春聯誼歡慶會圓滿舉行

正月初六，「2026南加州華人 新春聯誼歡慶會」在爾灣 圓滿舉行。活動由 YUNO Family Office 與 METO Capital 共同主辦，由愛利教育（AILI Academy）與生命微光公益聯盟 Light of Life Union 協辦。活動匯集本地政界代表、企業與專業人士、社區組織及各界來賓，共慶新春、連結社區，並圍繞跨境家庭服務、投資與計畫判斷、教育規劃等主題展開交流分享。

活動以傳統年俗「瑞獅鬧春」揭開序幕，開場舞獅來自「融合獅團」一支由不同年齡、不同能力背景的孩子們共同組成。團隊秉持「融合、尊重、共成長」的概念，讓特殊孩子與一般孩子在同一個舞台上彼此陪伴、互相支持，透過舞獅藝術建立自信、培養合作精神，傳遞「被看見、被肯定」的力量。該節目由 OAC 青少年領導力公益計畫、Sunshine Hearts Foundation 以及 RAYA Art & Education 共同呈現。

爾灣市副市長 James Mai、爾灣市長助理 Scotty Hong，爾灣市議員 Melinda Liu、William Go 等嘉賓從城市發展、社區治理與多元共融等角度，肯定華人社區在城市建設、公共事務參與與文化交流中的積極貢獻，並向華人社區送上新春祝福，鼓勵各界在新的一年社區繼續加強溝通，並頒獎。

METO Capital CEO Gavin Cui在致辭表示，作為整體移民 與實體投資板塊負責人，METO 現已全面進化為家族辦公室在移民與實體投資領域的專業執行平台。他強調「身份源於實體」，以長期主義理念打造專業執行體系，為客戶提供穩健可持續的規劃方案，建立實業資產（Real Assets）平台 ，堅持‘身份源於實體’，拒絕空殼項目，確保每一位客戶的身份規劃都紮根於真實的實業運營，並設定了證書頒發與致謝環節。

安信國際集團創辦人、裕諾家族辦公室總裁Eiden劉致辭表示，裕諾家族辦公室與合作夥伴長期堅持「把複雜的問題講清楚，把關鍵風險控到位，把每一步文件與流程做到紮實、可追溯」的原則，強調路徑清晰、文件嚴謹、執行可靠，以穩健合規與安全可控為底線，持續為跨境家庭與高淨值客戶提供長期、體系化的陪伴式服務。他同時對政府與社區各界朋友的出席與支持表示感謝，並歡迎各界在新一年繼續深化交流與合作。

爾灣市議員 Melinda Liu、William Go 向愛利教育 AILI Academy 頒發證書

美國華人華僑聯合會共同主席顧得耀，北美地產學堂創辦人兼 CEO Lily Zhang，互惠財富集團團隊嘉賓也分別分享了對社區服務。

主辦方表示，期盼以新春為起點，持續推動社區資源整合與專業服務升級，讓每一次相聚都成為長期合作與信任的開端。