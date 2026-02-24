南加州華人新春聯誼歡慶會圓滿舉行

我的頻道

洛杉磯訊
「融合獅團」由不同年齡、不同能力背景的孩子們組成
「融合獅團」由不同年齡、不同能力背景的孩子們組成

正月初六，「2026南加州華人新春聯誼歡慶會」在爾灣圓滿舉行。活動由 YUNO Family Office 與 METO Capital 共同主辦，由愛利教育（AILI Academy）與生命微光公益聯盟 Light of Life Union 協辦。活動匯集本地政界代表、企業與專業人士、社區組織及各界來賓，共慶新春、連結社區，並圍繞跨境家庭服務、投資與計畫判斷、教育規劃等主題展開交流分享。

爾灣市副市長 James Mai ,市長助理 Scotty Hong ,向MET...
爾灣市副市長 James Mai ,市長助理 Scotty Hong ,向METO Capital CEO Gavin 崔( 中)頒發證書

爾灣市長助理 Scotty Hong ，向裕諾家族辦公室總裁Eiden劉頒發證書
爾灣市長助理 Scotty Hong ，向裕諾家族辦公室總裁Eiden劉頒發證書

活動以傳統年俗「瑞獅鬧春」揭開序幕，開場舞獅來自「融合獅團」一支由不同年齡、不同能力背景的孩子們共同組成。團隊秉持「融合、尊重、共成長」的概念，讓特殊孩子與一般孩子在同一個舞台上彼此陪伴、互相支持，透過舞獅藝術建立自信、培養合作精神，傳遞「被看見、被肯定」的力量。該節目由 OAC 青少年領導力公益計畫、Sunshine Hearts Foundation 以及 RAYA Art & Education 共同呈現。

爾灣市長助理 Scotty Hong ，向裕諾家族辦公室總裁Eiden劉頒發證書
爾灣市長助理 Scotty Hong ，向裕諾家族辦公室總裁Eiden劉頒發證書

爾灣市副市長 James Mai、爾灣市長助理 Scotty Hong，爾灣市議員 Melinda Liu、William Go 等嘉賓從城市發展、社區治理與多元共融等角度，肯定華人社區在城市建設、公共事務參與與文化交流中的積極貢獻，並向華人社區送上新春祝福，鼓勵各界在新的一年社區繼續加強溝通，並頒獎。

METO Capital CEO Gavin Cui在致辭

METO Capital CEO Gavin Cui在致辭表示，作為整體移民與實體投資板塊負責人，METO 現已全面進化為家族辦公室在移民與實體投資領域的專業執行平台。他強調「身份源於實體」，以長期主義理念打造專業執行體系，為客戶提供穩健可持續的規劃方案，建立實業資產（Real Assets）平台 ，堅持‘身份源於實體’，拒絕空殼項目，確保每一位客戶的身份規劃都紮根於真實的實業運營，並設定了證書頒發與致謝環節。

裕諾家族辦公室總裁Eiden劉致辭
裕諾家族辦公室總裁Eiden劉致辭

安信國際集團創辦人、裕諾家族辦公室總裁Eiden劉致辭表示，裕諾家族辦公室與合作夥伴長期堅持「把複雜的問題講清楚，把關鍵風險控到位，把每一步文件與流程做到紮實、可追溯」的原則，強調路徑清晰、文件嚴謹、執行可靠，以穩健合規與安全可控為底線，持續為跨境家庭與高淨值客戶提供長期、體系化的陪伴式服務。他同時對政府與社區各界朋友的出席與支持表示感謝，並歡迎各界在新一年繼續深化交流與合作。

爾灣市議員 Melinda Liu、William Go 向愛利教育 AILI Academy 頒發證書
爾灣市議員 Melinda Liu、William Go 向愛利教育 AILI Academy 頒發證書

美國華人華僑聯合會共同主席顧得耀，北美地產學堂創辦人兼 CEO Lily Zhang，互惠財富集團團隊嘉賓也分別分享了對社區服務。

愛利教育 AILI Academy 學生與爾灣市議員 Melinda Liu
愛利教育 AILI Academy 學生與爾灣市議員 Melinda Liu

主辦方表示，期盼以新春為起點，持續推動社區資源整合與專業服務升級，讓每一次相聚都成為長期合作與信任的開端。

洛城律師涉石油貪腐 收中國國企子公司210萬美元賄賂

蒙市少女走失案大反轉 華父因這免被起訴

