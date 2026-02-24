「大莊家」醒獅匯演賓客爭餵紅包 Ferrari跑車得主2/28揭曉

我的頻道

洛杉磯訊
大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino) 上週六 (大年初五) 進行精彩鴻運醒獅匯演 ，寓意吉祥與好運的醒獅隊伍下午3時由北面入口處開始，一路巡遊進入並圍繞整個賭場展開熱鬧演出，在場華洋賓客爭相將手中紅包餵給金獅 ，祈福馬年行大運。

大莊家新春二月連串活動中，「金馬賀新春超級豪車送大禮」以及「好運紅包刷刷樂」的獎金總額高達 $888,000， 最吸睛的是停放在廳內價值約42萬元的一輛紅色Ferrari跑車，壓軸大抽獎將於2月28日揭曉。

為新春增添賀年氣氛，大莊家裡裡外外以馬為佈置主題，包括各式馬年賀歲裝飾、馬鞍打卡區、吉慶紅燈籠、亞洲風小橋以及春意盎然的桃花等，將為期一個月，最適與親朋好友前往拍全家福或自拍。

過年更要吃些好的！「大莊家」擁有三家亞洲美食餐廳，包括Bamboo、Blazing Noodles 及 Umi 壽司與蠔吧， 3月8日前還可享受到特備的「好彩頭」新春團聚美饌。

緊接下來的三、四月份，「大莊家」精彩活動更加紛呈，請關注「大莊家賭場度假村」的 Facebook 、 Instagram 以及X @PechangaCasino 網頁或登錄網站Pechanga.com。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，免費專線 (877) 711-2946。

「大莊家賭場度假村」為美國其中之一間最大規模及提供最尊貴的賭場度假體驗。榮獲「康泰納仕旅行者」雜誌（Condé Nast Traveler）評選為「全美最佳度假村/賭 場」，並自2002年起一直被「美國汽車協會」（AAA）評為四鑽級酒店。「大莊家」擁有5,500台最新潮的角子老虎機，152台賭桌娛樂，世界級娛樂節目，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，煥發身心的水療護理，以及世界錦標賽級的「Journey」高爾夫球場，離洛杉磯僅一個半小時車程的「大莊家」提供無與倫比的悠閒度假環境。

