金龍旅遊 獲中國南方航空「2025年表現傑出獎」

深耕華人旅遊市場多年的金龍旅遊，憑藉穩健的經營表現與專業票務實力，榮獲中國南方航空頒發「2025年表現傑出獎」（小圖），顯示其在中美航線銷售、市場推廣及客戶服務等多個層面表現亮眼，獲得航空公司高度肯定。

金龍旅遊成立於1992年，三十餘年來專注經營中國南方航空相關航線產品（見圖），中美往返及亞洲轉機市場，累積豐富的市場經驗與穩定客源基礎。面對航空產業多次景氣循環與外在環境變化，金龍旅遊仍能維持穩定成長，展現成熟的經營策略與靈活的市場應變能力。

疫情 後，隨著近年國際航線逐步恢復，金龍旅遊積極整合中國南方航空航班資源，協助旅客順利銜接中國各大城市及亞洲重要航空樞紐，服務內容涵蓋探親、商務、留學及團體旅遊等多元需求。

金龍旅遊表示，此次榮獲中國南方航空「2025年表現傑出獎」，不僅象徵雙方長期合作關係的深化，也反映公司在服務品質、市場執行力及品牌信譽上的整體實力。未來將持續強化與航空公司的合作，提升服務效率，並依市場趨勢拓展更符合旅客需求的產品與服務。

蒙特利公園市 總店位於237 E. Garvey Ave., Monterey Park, CA 91754，電話626-288-8368；天普 市分店電話626-288-0098，地址9127 Las Tunas Dr, Temple City, CA 91780。營業時間，周一至五，上午9點30至5點，周六上午9點30至1點，周日公休。