2/28 方見堯律師免費講座 遺產與數位資產傳承

方見堯律師於2月28日（週六），在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，講座在上午10時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，2026年加州 遺產規劃出現多項變化，從聯邦遺產與贈與稅免稅額提高，到第19號公投 案持續影響房產傳承，再到數位資產崛起，規劃已進入動態調整階段，應定期檢視既有安排，以確保資產順利傳承並降低稅務風險。

依「One Big Beautiful Bill Act」規定，2026年起聯邦遺產與贈與稅免稅額提高至個人1,500萬美元、夫妻3,000萬美元，並隨通膨調整，多數家庭稅負壓力減輕。在高免稅額環境下，早年設計的AB繞過信託可能出現資產分割過度、增加所得稅或限制配偶運用彈性等情況，持有舊式信託文件者宜重新評估架構，視需要簡化安排。

加州第19號公投案限縮房產稅基轉移，房價上漲下，未規劃恐增加繼承稅負，透過信託與產權安排可減少衝擊。

數位資產亦成重點，加密貨幣 與各類帳號須於法律文件中明確授權，否則家屬可能無法存取，建立清單並納入信託或遺囑已屬必要。

依AB 2016規定，小額遺產可簡化轉移程序。隨法規與資產型態變動，遺產規劃宜定期檢視調整。

免費法律講座地點在Hilton San Gabriel，地址是225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，另方見堯律師事務所地址在407 E. Valley Blvd., Unit 3, Alhambra, CA（與四街交界），網址是www.fonglawusa.com。