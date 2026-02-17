聖塔克拉利塔谷史上首場大型春節慶典近500觀眾參加

我的頻道

洛杉磯訊

首屆2026 SCV春節晚會於2月15日晚在 Newhall Family Theatre圓滿舉行，吸引近500位觀眾到場，成為聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）歷史上首場大型農歷新年慶祝活動。

本次活動由 聖塔克拉利塔谷中華文化協會 （SCVCCA ，Santa Clarita Valley Chinese Cultural Association主辦，門票幾近售罄。整場兩小時的舞台演出匯聚100餘位演職人員，吸引來自不同社區的家庭齊聚一堂，共慶新春佳節。

加州眾議員 Pilar Schiavo 蒞臨致辭，頒發加州州議會表彰狀給主辦單位SCVCCA，給肯定本公司首屆年度農歷新年晚會活動對聖塔克拉利塔谷多元社區發展的重要意義。Schiavo 表示，這樣的文化慶典，幫助我們彼此學習，加深理解，增強歸屬感。當公開慶祝文化時，就為理解與尊重創造了空間。像 SCVCCA 這樣的社區組織，確保鮮活的文化傳統不是停留在記憶中，而是成為日常生活的一部分。

晚會節目形式豐富多元，包括中國古典舞、K-pop 舞蹈、中國藝術歌曲演唱、武術表演、合唱、青少年才藝展示，以及展現亞洲多民族風貌的傳統服飾走秀，呈現出亞洲文化的多樣與活力。

SCVCCA 會長Sisi Yan 表示，這場晚會不僅僅是一場演出，更是社區一次自豪與被看見的時刻。在創辦第一年的情況下，能夠看到劇院幾乎滿座，非常令人感動。

作為感謝，SCVCCA會長 Sisi Yan 向 Schiavo 議員贈送了一幅手寫福字書法作品，寓意祝福與興旺。

本次晚會由SCVCCA主辦，和20餘位當地位志願者共同籌辦，並獲得7家本地企業支持。活動的成功舉辦，也標誌著亞裔文化在聖塔克拉利塔谷逐漸增長並更加可見。Sisi Yan 表示，我們相信，文化交流能夠增強社區凝聚力。通過音樂、舞蹈、藝術與共同慶祝，希望在這片土地上建立更長久、更深層的連接。

除了劇場內的演出，活動現場還設置了充滿節日氛圍的戶外傳統文化體驗區。有糖葫蘆，熱糖製作而成的中國傳統糖畫，並在書法攤位領取手寫的福字，寓意新年吉祥如意。孩子與家長們還參與了充滿年味的套圈傳統遊戲增添溫馨而富有代際互動的節日氛圍。這些沈浸式的文化體驗，使本次活動不僅是一場舞台演出，更成為一場融合傳統、藝術與社區互動的完整新春慶典。

