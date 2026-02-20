許氏參業、北海道漁業協會合辦春節展銷會

我的頻道

洛杉磯訊
許氏參業集團總裁許恩偉及日本北海道漁連參訪團代表。
為迎接農曆新年的到來，長期深耕高端滋補與珍稀食材領域的許氏參業集團，攜手日本北海道漁業協同組合聯合會，於1月31日至2月1日共同舉辦「春節展銷會」。春節展銷會以「滋養迎新年」為主題，結合高品質花旗參滋補文化與北海道頂級海產食材，深受注重養生與送禮品質的消費者青睞，為消費者帶來兼具健康、安心與年節祝福的精緻選擇。許氏參業集團表示，春節是華人文化中最重要的節慶之一，透過與北海道漁連多年來的合作，希望將「滋補養生」與「安心食材」的理念融入年節生活，讓消費者在團圓時刻，為家人準備更高品質、更具心意的年節好禮。

許氏參業集團多年來專注於人參產業，並代理引進各類高貴食材，從產地選擇、品質控管到產品開發皆嚴格把關，成功建立「許氏出品，必屬佳品」的品牌信譽。本次展銷會，正是許氏品牌理念與產品實力的集中展現。展銷會現場除展出北海道漁連嚴選的頂級干貝、昆布等代表性海味，亦同步推出許氏參業集團核心產品，地道威斯康辛州花旗參。許氏自營的花旗參農場，保證花旗參產自美國正統產區，生長環境純淨、年限充足，參體紮實、香氣溫潤回甘，長年深受重視滋補養生族群與高端送禮市場肯定。

活動最大亮點之一，為雙方首度共同開發並正式亮相的「花旗參北海道干貝 XXO 醬」。產品嚴選威州地道花旗參，結合北海道漁連提供的上等干貝，透過傳統工藝慢火熬製，將花旗參的溫潤滋補與北海道海味的天然鮮味巧妙融合，展現滋養與美味兼備的創新成果。花旗參北海道干貝 XO醬不僅適合拌飯、拌麵、佐菜或入菜拌炒，也延伸干貝與花旗參於年節料理與日常餐桌中的多元應用，成為兼具實用性與送禮質感的年節新選擇。

值得一提的是，活動亦迎來日本北海道漁連代表NOZOMU YAMAMIYA（山宮望）親臨現場，進行其首次美國消費市場視察。透過此次展銷會，深入了解北美消費者對高品質干貝、昆布及各類高端食材的需求趨勢。山宮望表示，北海道漁連長期致力於推廣干貝、昆布等具代表性的北海道海洋食材，此次與許氏參業集團的合作，不僅成功將原料價值轉化為創新產品，也為北海道海味進一步拓展美國市場奠定良好基礎，並對許氏參業集團在產地把關與產品整合上的專業能力表達高度肯定。

許氏參業集團總裁許恩偉表示，無論是花旗參、海味或其他高貴食材，許氏始終堅持以最高標準篩選與呈現，讓消費者能安心選購、放心食用。未來也將持續攜手國際優質夥伴，將更多代表產地價值與職人精神的佳品帶入市場，落實「許氏出品，必屬佳品」的承諾。

許氏參業集團除了透過全美各地實體經銷商網提供服務外，許氏購物網更以豐富的品項及優惠，提供全美消費者方便的購物服務。請到各大超市及許氏特約經銷商選購許氏商品。許氏購物網同時提供各種不同優惠。許氏服務專線1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。

春節 日本 華人

小欣的春節發現

亞總會馬年團拜 贈春聯、大紅春節包

北海道捕獲400公斤巨熊破紀錄 獵友難以置信能抓到

Swatch Nines Snow 2026前進北海道二世谷

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

日本北海道札幌雪祭開幕 210座雪冰雕迎遊客

