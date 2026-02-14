羅蘭崗頤中福 米其林推薦台菜餐廳

我的頻道

洛杉磯訊
多久沒吃到道地台菜還是想嘗嘗台菜？羅蘭崗頤中福(Eat Joy Food)是一家2023與2025米其林推薦台菜餐廳，讓食客品嘗到地道的臺灣美食。此外，餐廳還擁有承辦臺灣宴席的資質，無論是家庭聚會還是商務用餐，都能提供優質的菜品和周到的服務，是品嘗臺灣美食的理想之選。

負責人表示，頤中福，疫情衝擊、經營虧損，憑藉堅定信念和對美食的堅持。2023年首次榮獲米其林推薦餐廳，2025年再次獲米其林推薦，這一榮譽不僅是對餐廳美食的認可，他用經歷詮釋著對餐飲的熱愛與對生活的不屈。對飲食品質的要求也很高，很多招牌菜是季節限定，會根據時令調整菜單，並根據當天進的當令時蔬、海鮮搭配，以呈現出菜餚的口感與品質。頤中福並沒有刻意追求米其林認可，而是遵循對食材和口味的要求，此外還特地從台灣進口台東池上米，米香濃鬱，口感軟糯。

新春期間，小家庭可選288元8人酒席，含手打花枝丸、黑椒牛柳、梅菜扣肉、龍蝦意麵、樹籽蒸鱈魚、白斬土雞半隻、山當歸蛤蜊雞鍋、清炒大豆苗。好友或商務宴請可選688元10人酒席，另加涼拌海蜇絲、龍蝦沙拉（見圖）、白灼象拔蚌、筍絲蹄膀、蔥油土雞全隻、肉蟹米糕與酒釀芝麻湯圓等。平日亦可單點牛肉麵、紅燒臭豆腐或五更腸旺，份量足、價格含稅，經濟划算。

訂位專線：626-986-4155，地址：18888 Labin Ct. #C113 Rowland Heights, CA 91748。

疫情 豆腐

