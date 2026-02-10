【龍騰迎春 · 匯聚阿蘇薩】Azusa農曆新年活動 盛大登場！

我的頻道

迎接2026農曆新年的到來，由Azusa市社區資源局家庭服務處主辦的農曆新年慶祝活動，將於2月28日（週六）下午1至4時舉行。該活動特別邀請積極推動社區參與的「樂活50（Happy50Plus）」共同主辦。

主辦單位表示，今年精心策劃了充滿傳統韻味與現代活力的文化盛宴，匯集了多組頂尖表演藝術團體與文化工藝大師，旨在為社區居民帶來一場視、聽、感官全方位沉浸式的春節體驗。精彩亮點包括有：

• 龍獅獻瑞

極具震撼力的「雙獅獻瑞」表演由25位專業團員組成，除了有威猛的大獅；還有兩隻可愛的「小萌獅」同台亮相。

• 亞太演藝 舞動新春

亞太演藝基金會將呈現長達30分鐘的精彩組曲。從氣勢雄渾的大鼓，到如流水般優雅的「水鄉」舞與「絲帶舞」；從神祕的「千年之眸」到民族風情濃郁的「蒙古舞」，多樣化的演出將展現華夏文化的深厚底蘊。

• 川劇變臉 驚艷全場

特別邀請變臉大師鮑峰劉演出著名的「傳統川劇變臉」。大師將在瞬息之間更換數張臉譜，觀眾將有機會近距離目睹這項列入國家級非物質文化遺產的神奇絕技。

• 全家歡樂 多元綜藝

UniStar Media & Events將帶來絢麗的民族服裝秀、充滿活力的Hip-Hop、深受小朋友喜愛的「十二生肖秀」以及寓教於樂的「成語接龍遊戲」。

• 互動體驗：活動現場更設有文化工作坊，讓市民親手感受藝術創作的樂趣：

• 創意手工坊：由OneHouse Arts提供專業手工藝教學，民眾可利用特製材料創作屬於自己的新春紀念品。

• 翰墨書香：書法名家葛大衛將現場揮毫潑墨展現書法之美。

2月28日Azusa馬年新春活動地點在340 N. Orange Pl., Azusa, CA，諮詢電話626-430-8386。有關更多近期免費報稅服務及社區福利資訊，可關注「樂活50」官方網站www.happy50plus.org

