中國信託銀行馬年富貴賀新春定存優惠利率高達3.58% 年利率

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）現推出5個月定存3.28%年利率 及8個月定存3.58%年利率，幫助客人達成馬年儲蓄目標。

該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理，5個月定存3.28%年利率及8個月定存3.58%年利率最低開戶金額為50,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須同時開設全新或已擁有個人或商業支票帳戶，既有支票帳戶，當日支票帳戶餘額至少為$5,000。全新支票帳戶，開戶當日支票帳戶金額至少為$5,000。詳情請至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986。

隨著農曆新年即將到來，美國中國信託銀行於全美各分行推出農曆新年【發財水】活動，凡蒞臨分行的客戶皆可免費獲得象徵好運與祝福的【發財水】，與客戶一同迎接農曆新年的喜氣與繁盛。

【發財水】寓意財運滾滾，好運連連，是華人 社會中象徵祝福的傳統禮贈。美國中國信託銀行表示，希望藉由這份小小的心意，將美好的祝願送到每一位客戶手中，並以實際行動傳遞溫暖與關懷，陪伴客戶迎向更富足的一年。活動期間，凡至美國中國信託任一分行的客戶，均可索取限量【發財水】，數量有限，送完為止。

此外，美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶2026新的一年的到來！即日起，透過我們的合作夥伴，您可以享受專為您量身訂製的特別優惠與折扣。詳情請上網www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州 ，紐約州 ，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行現提供房屋淨值貸款 方案，前6個月帳單週期5.99%限時優惠利率。結合靈活的貸款條件，具競爭力的利率，迅速核貸流程與專屬客戶服務，助客戶穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想瞭解更多詳情請上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。