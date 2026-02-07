Yaamava' Resort & Casino 40周年慶典迎春節

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel以名廚美食、豪華獎品、現場娛樂表演及獎金高達$88,888與$888,888的百家樂錦標賽，揭開40週年慶典序幕，迎接盛大的農曆新年。

Jet Tila（見圖）將重返Yaamava'，於bEATS與Hong Bao Kitchen推出融合亞洲風味的現代料理，為節慶增添亮點。

Jet Tila推出雙店限時專屬菜單：即日至3月31日於bEATS供應泰式烤餃子 、鮭魚 丼、甜辣雞翅、照燒牛肉起司薯條與韓式牛仔骨；2月17日至24日於Hong Bao Kitchen推出新年至尊炒飯、羅望子牛肉、和牛擔擔麵、長壽麵及避風塘龍蝦配蒜香飯，需提前預約。

農曆新年期間餐飲活動包括：2月17日至24日，Serrano Buffet推出港式龍蝦吃到飽，每人$79.95，需提前預約、名額有限。即日起至2月28日，Yaamava'換上節慶佈置，並於Big Mo's Café附近設置互動式農曆新年裝置藝術，現場可獲贈亞洲風味甜點。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel與Palms Casino Resort賓客將有機會贏得終極大獎：2025 Porsche 911 GT3 RS與2025 Porsche 911 Turbo S。Club Serrano會員可於兩家賭場參加抽獎，角逐兩款Porsche 911跑車。

2月18、19、20日舉辦百家樂錦標賽，2月18日為$88,888獎項，2月19、20日累積獎金提升至$888,888，開放Club Serrano會員參加。

2月份每週五、六晚間6點至10點舉行250萬美元紅包抽獎，每晚抽出五位得主，Free Play金額介於$888至$88,888。2月28日將抽出一位$888,888 Free Play得主，另有九位得主分享總值$280,000的Free Play。

2月15日舉辦趙傳演唱會；2月21日香港 組合The Big Four於Yaamava' Theater 演出；2月27日韓國歌手卞真燮登台獻唱。

2月13日晚上7:30與8:30，傳統舞獅隊將於賭場度假村內巡演。

欲瞭解更多訊息，訪問yaamava.com。地址：777 San Manuel Blvd. South, Highland, CA 92346。