我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一年死2個都沒事」12歲少女溺斃 潛水學校冷血內幕曝光

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

Yaamava' Resort & Casino 40周年慶典迎春節

高地市訊

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel以名廚美食、豪華獎品、現場娛樂表演及獎金高達$88,888與$888,888的百家樂錦標賽，揭開40週年慶典序幕，迎接盛大的農曆新年。

Jet Tila（見圖）將重返Yaamava'，於bEATS與Hong Bao Kitchen推出融合亞洲風味的現代料理，為節慶增添亮點。

Jet Tila推出雙店限時專屬菜單：即日至3月31日於bEATS供應泰式烤餃子鮭魚丼、甜辣雞翅、照燒牛肉起司薯條與韓式牛仔骨；2月17日至24日於Hong Bao Kitchen推出新年至尊炒飯、羅望子牛肉、和牛擔擔麵、長壽麵及避風塘龍蝦配蒜香飯，需提前預約。

農曆新年期間餐飲活動包括：2月17日至24日，Serrano Buffet推出港式龍蝦吃到飽，每人$79.95，需提前預約、名額有限。即日起至2月28日，Yaamava'換上節慶佈置，並於Big Mo's Café附近設置互動式農曆新年裝置藝術，現場可獲贈亞洲風味甜點。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel與Palms Casino Resort賓客將有機會贏得終極大獎：2025 Porsche 911 GT3 RS與2025 Porsche 911 Turbo S。Club Serrano會員可於兩家賭場參加抽獎，角逐兩款Porsche 911跑車。

2月18、19、20日舉辦百家樂錦標賽，2月18日為$88,888獎項，2月19、20日累積獎金提升至$888,888，開放Club Serrano會員參加。

2月份每週五、六晚間6點至10點舉行250萬美元紅包抽獎，每晚抽出五位得主，Free Play金額介於$888至$88,888。2月28日將抽出一位$888,888 Free Play得主，另有九位得主分享總值$280,000的Free Play。

2月15日舉辦趙傳演唱會；2月21日香港組合The Big Four於Yaamava' Theater 演出；2月27日韓國歌手卞真燮登台獻唱。

2月13日晚上7:30與8:30，傳統舞獅隊將於賭場度假村內巡演。

欲瞭解更多訊息，訪問yaamava.com。地址：777 San Manuel Blvd. South, Highland, CA 92346。

餃子 香港 鮭魚

上一則

進出賭城中國相關秘密實驗室 多人染重病

下一則

核桃市The Terraces限時優惠 新居簽約最高省65000元

延伸閱讀

血親100元、旁親50元、老表20元 廣東「紅包等級」火了

血親100元、旁親50元、老表20元 廣東「紅包等級」火了
BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛
百靈果凱莉「壞媽媽」脫口秀 2月25日快閃灣區

百靈果凱莉「壞媽媽」脫口秀 2月25日快閃灣區
血親100元、旁親50元... 廣東「紅包等級表」瘋傳

血親100元、旁親50元... 廣東「紅包等級表」瘋傳
赤馬年春節轉運 4星座事業財運同步走強

赤馬年春節轉運 4星座事業財運同步走強
華人年度盛事 西來寺春節燈會估迎數十萬人次

華人年度盛事 西來寺春節燈會估迎數十萬人次

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨
描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文

描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普分享歧視影片後火速刪文