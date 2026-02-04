「大莊家賭場度假村」金馬賀新春送超級豪車Ferrari + 連串慶祝活動

大莊家賭場度假村舉行 「Asian Media Day」迎農曆新春，廣邀亞裔媒體共聚一堂。

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 日前廣邀此間亞裔 媒體七十餘名代表共聚一堂，大莊家高層主管包括總裁Sean Vasquez、發展部主委Ken Perez、總經理Tjeerd Brink及市場營銷長 Bill Anderson均致詞分享大莊家過往一年來增進與顧客及社區所投入的努力，同時發佈下列連串新春歡慶活動，更祝願亞裔民眾迎來美好的騰勢馬年。

大莊家VIP部門經理Kara、亞裔市場協理 Anna Tran以及穿著各國特色服裝的華語、韓語、越語、泰語、菲語客服團隊隨後引領參觀洋溢馬年裝置的賭場大廳。在享用豐盛午宴後，參與者更驚喜獲贈伴手禮 ~ 紅色法拉利模型遙控跑車。

擺放在大廳內的頭獎「法拉利跑車」，誰不心動？！

金馬賀新春超級豪車送大禮

「大莊家賭場度假村」滿足熱愛超跑 者的願望。大莊家二月份「金馬賀新春超級豪車送大禮」的獎金總額高達 $888,000， 其中包括一輛嶄新紅色Ferrari跑車。

華語VIP客服 Amy 及 Lin 祝火馬年贏得價值42萬5千元的火紅Ferrari 跑車。

由即日起至 2 月 28 日，「大莊家」會員只要在賭場娛樂，即可賺取資格參加抽獎。抽獎活動於二月份逢星期六舉行，壓軸大抽獎將於2月28日揭曉，頭獎一名將可贏得名貴豪華Ferrari跑車一部。二月份的每個星期一和星期五，從上午八時至午夜，會員透過玩老虎機或桌上遊戲可獲得雙倍抽獎機會。依據會員等級，獲得的抽獎機會數量亦將相應增加。

「好運紅包」刷刷樂

二月份更有「好運紅包」刷刷樂，逢星期二，會員只需在活動期內的中午12時至晚上10時前往推廣活動區刷會員卡就有機會獲取高達 $5,000 EasyPlay獎賞。

Pechanga 醒獅匯演每年均廣受華洋賓客喜愛。

精彩鴻運醒獅匯演

為慶祝農暦新春佳節，大莊家精彩的鴻運醒獅匯演將於2月21日（週六）下午三時開始，寓意吉祥與好運的“醒獅”隊伍，由「大莊家」賭場北面停車場入口處開始展開精彩的演出，賓客將可獲派傳統文化中代表萬事如意的紅包餵給金獅，祈福新年行大運。

大莊家賭場度假村迎接馬年新春裝飾。

馬年吉慶賀年裝飾

農曆新年象徵著新一年的開始，萬象更新。「大莊家」為慶祝這個新年的一年來臨，將於1月29日開始為傳統新年作佈置，為期一個月，為新春增添賀年氣氛，包括各式特別為馬年而設計的賀年裝飾，喜氣洋洋的大紅燈籠、亞洲風格的橋樑、春意盎然的桃花等。新春佈置主題將為期一個月，歡迎與家人及親朋好友拍全家福或自拍。

新春品嚐賀年美饌

「大莊家」擁有三家亞洲美食餐廳，包括Bamboo、Blazing Noodles及 Umi 壽司與蠔吧，自2月14日起至3月8日特備「好彩頭」賀年美饌，邀約親朋好友新春團聚共享美食，或宴請開年飯共慶新歲，更顯貼心浪漫。各餐廳訂座可登錄www.Pechanga.com/eat 或電 (951) 770-8504。

以金色馬鞍為主題設計的馬年限量珍藏版會籍卡。

馬年限量珍藏會籍卡

為慶祝 2026 農曆新年增添節慶喜氣特別推出的「馬年限量珍藏版會籍卡」，卡面設計以優雅的金色馬鞍為主題，飾以璀璨寶石，造型典雅華麗，更具收藏價值，可至「大莊家」會員中心換領，數量有限，先到先得。新申請者可前往會員中心完成註冊登記入會，手續簡便且完全免費。

( 左起 ) Amy 葉、Anna Tran、Lin 梅，在午宴會場的巨型馬鞍冰雕前合影。

頂級娛樂演唱會及節目

「大莊家賭場度假村」為滿足不同賓客的喜好，精心打造一系列精彩的亞洲娛樂現場演出。2月28日 （週六）在大莊家會展中心將有香港 著名歌手李克勤，連同洪卓立及沈震軒《BEST WISHES 2026演唱會》。此外，韓藉宋佳人Song Gain演唱會在2月14、15日 。此外，廣受歡迎的「大莊家」美酒與濃情蜜意巧克力節將於3月7日（週六）再度登場。瞭解更多「大莊家」活動及優惠詳情，可電(877) 711-2946或登錄網站Pechanga.com。大家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA