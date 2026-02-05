羅省牙科中心West Covina喬遷 華語服務、接受多種保險

羅省牙科中心West Covina診所（見圖）喬遷了，新址位於417 E. Merced Ave., 76加油站對面，全新裝修的診室更寬敞舒適，先進的數碼設備，經驗豐富的專業醫師群，繼續為廣大華人服務。

該牙科中心的醫師及護理人員，精通國語、粵語、台山話、潮州話和越南 話等各地方言，接受Medi-Cal、PPO等多種牙科保險 。在此溫馨提醒大家，還沒作牙齒檢查、潔牙或需要治療的民眾，尤其是持有福全健保、DentaQuest等保險者，更應預約全口檢查及預先規劃。

羅省牙科中心的蔡小鵬牙醫博士，自暨南大學口腔醫學院畢業後，於南加大 USC牙學院獲博士學位，在牙齒美容修復、矯正，以及植牙均有20多年的臨床經驗，蔡醫師最擅長於結合患者的實際狀況，運用多個專業的知識，客觀制訂出最佳的治療方案。尤其是需要全口咬頜功能重建的病例，蔡醫師建議應該在治療前多諮詢。

蔡醫師植牙是通過採用病患自身血液，提取血液中的濃缩生長因子，以增加骨的質和量，來加固植牙體的根基，結合精湛的技術，更有效地提高植牙的成功率。同時減少術後不適，促進傷口的癒合。

羅省牙科中心自開業20多年以來，一直秉承著預防勝於治療的宗旨，從六個月大的嬰兒第一顆牙齒萌出開始，醫生們就很樂於輔導家長如何潔牙預防蛀牙，引導幼兒吃得健康，有利於牙齒、頜骨以及全身骨骼的發育，兒童每六個月的牙齒檢查、洗牙等並有免費的矯正諮詢。

羅省牙科中心電話626-960-6993，歡迎舊雨新知預約或諮詢。