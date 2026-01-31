我的頻道

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

2026年世報迎春年節展／萬豪建築 砸金蛋送大獎 攤位號碼B2 & B4

砸金蛋
砸金蛋

萬豪建築新建屋和ADU新年打折促銷活動開始啦！砸金蛋，砸中幾折打幾折。砸中啥禮送啥禮。獎品豐富；三星冰箱、方太抽油煙機、智能馬桶及75吋智能電視等大獎。歡迎想要新建屋，ADU和裝修房的屋主積極參與；踴躍報名，砸金蛋的活動，砸金蛋包含在公司標準報價的基礎上最低88折的終極折扣，砸中幾折打幾折。報名電話626-659-9988、626-533-9838網址www.wellhomecc.com

萬豪建築是南加州知名建築公司，被多家媒體評為最好口碑品牌。多個城市市政府City Hall頒發證書。多年的半軍事化管理訓練出了專業、文明、技術精湛的施工團隊。由於多數工種是萬豪自行培養的技術工人，可以在最短工期一次性通過City檢查。承諾故意拖延工期將會受到客戶的處罰。公司總部9000呎的材料展廳和樣板間讓你足不出戶全方位體驗和選擇。每月幾十個施工工地現場隨時參觀。十幾位更專業的建築師、工程師的精英團隊是您建新屋和ADU的不二選擇。

零訴訟，零投訴，零擔憂！口碑好—找萬豪

萬豪建築的Alvin指出，建築是一個高度專業且系統性的行業，從設計、申請許可、施工到保修，每個環節都需嚴謹規劃與執行。一些黑心業者並無專業訓練，只是掛靠執照、轉包工程、投機取利，屋主若遇糾紛，往往求助無門。Alvin建議，屋主選擇建築公司時應注重口碑與專業實力，不要因小失大。初期多花一點錢，能換來安心與品質，長遠來看更划算。

加州 南加 三星

「只紅一部劇」男星 「軋戲」陳星旭被定型、他曇花一現最可惜
「盛夏芬德拉」高口碑 獲評2025人氣微短劇
手握最多高分劇TOP10女星 楊紫挑劇眼光好排第三、她「收視保證」奪冠
「大濛」口碑票房皆優 劇中F4現身 柯煒林生日600人合唱
翻拍高分韓劇「我的大叔」…趙又廷搭張子楓 口碑兩極化
不是藏海傳、許我耀眼… 「無盡的盡頭」奪2025最火華語劇

熱門新聞

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

