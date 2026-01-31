2026年世報迎春年節展／萬豪建築 砸金蛋送大獎 攤位號碼B2 & B4

砸金蛋

萬豪建築新建屋和ADU新年打折促銷活動開始啦！砸金蛋，砸中幾折打幾折。砸中啥禮送啥禮。獎品豐富；三星 冰箱、方太抽油煙機、智能馬桶及75吋智能電視等大獎。歡迎想要新建屋，ADU和裝修房的屋主積極參與；踴躍報名，砸金蛋的活動，砸金蛋包含在公司標準報價的基礎上最低88折的終極折扣，砸中幾折打幾折。報名電話626-659-9988、626-533-9838網址www.wellhomecc.com

萬豪建築是南加州 知名建築公司，被多家媒體評為最好口碑品牌。多個城市市政府City Hall頒發證書。多年的半軍事化管理訓練出了專業、文明、技術精湛的施工團隊。由於多數工種是萬豪自行培養的技術工人，可以在最短工期一次性通過City檢查。承諾故意拖延工期將會受到客戶的處罰。公司總部9000呎的材料展廳和樣板間讓你足不出戶全方位體驗和選擇。每月幾十個施工工地現場隨時參觀。十幾位更專業的建築師、工程師的精英團隊是您建新屋和ADU的不二選擇。

零訴訟，零投訴，零擔憂！口碑好—找萬豪

萬豪建築的Alvin指出，建築是一個高度專業且系統性的行業，從設計、申請許可、施工到保修，每個環節都需嚴謹規劃與執行。一些黑心業者並無專業訓練，只是掛靠執照、轉包工程、投機取利，屋主若遇糾紛，往往求助無門。Alvin建議，屋主選擇建築公司時應注重口碑與專業實力，不要因小失大。初期多花一點錢，能換來安心與品質，長遠來看更划算。