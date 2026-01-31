我的頻道

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

「小鬼當家」媽媽過世享壽71歲 麥考利克金催淚致敬曝光

2026年世報迎春年節展／美國太子牌花旗參 現場限量好禮優惠

全美銷量冠軍的美國太子牌，將於1月31日及2月1日參加《世界日報》年節展活動，並擔任本次活動贊助商之一，與民眾一同歡慶農曆新年。太子牌本次活動攤位位於C5與C7，歡迎民眾把握機會前往參觀選購。

活動期間，每日前100名到訪太子牌攤位的民眾，無須購買任何商品，即可獲贈精美小禮一份。同時，現場也推出多項年節優惠，包括人參特惠方案，100元可選3至4盒、每盒容量為4oz至8oz；參茶則推出100元任選5盒，或40元任選2盒的優惠。花旗參茶及世界各地名牌餅乾亦同步特價，提供民眾多元選擇。

美國太子牌堅持選用百分百威斯康辛州花旗參，以純正品質深受業界推崇。威州花旗參農戶合作社亦指定太子行為全美最大經銷商，負責推廣及銷售，確保花旗參品質與口碑。太子牌原枝花旗參更以「四大保證」深獲信賴：多年蟬聯全美銷量冠軍、獲威州參農官方認證100%美國威斯康辛州花旗參、符合FDA最高安全食用標準、並提供全額退款保證。

美國太子行創立於1983年，為多元化經營企業，業務涵蓋市場行銷、進口與產品代理，代理品項包括精緻食品、飲料、保健食品、天然外用非處方止痛藥（如世界知名的萬金油®）、中草藥製品及各式茶葉，同時亦投入產品配方研發、包裝設計與品牌代工生產，在業界建立良好口碑。

美國太子行總部設於加州舊金山灣區，並於紐約、洛杉磯、香港、中國及馬來西亞設有分公司。南加州分公司位於 鮑爾溫公園市(Baldwin Park)，電話626-333-1988。

加州 威斯康辛州 鮑爾

梅蘭妮亞紀錄片首映「重返白宮前20天」 第一夫人可能獲高額報酬
歐盟高層倡防務降低對美依賴 與北約秘書長現分歧
川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班
美副司令：向印太夥伴派駐聯絡官 與台日聯手抗網攻
歐盟將革命衛隊列為恐怖組織 伊朗批順從美國以色列
川普政府與以色列沙烏地官員談伊朗 增派軍艦赴中東

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫