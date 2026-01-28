加州全保投保進入最後倒數計時 移民家庭醫保和個資安全如何辦

2026 年加州 全保的開放投保期將於 1 月 31 日 結束。持有綠卡、難民、庇護 、U簽證、VAWA 等身分者，可依家庭收入申請白卡 （Medi-Cal），或透過加州全保購買健康保險並獲得補助。持有 H-1B、L-1、F-1、OPT、J-1 等合法身分者，只要具備報稅紀錄，也可透過加州全保（Covered California）申請保費補助。民眾在投保或調整保險前，應先充分了解自身情況，並諮詢移民 律師及經加州全保認證的投保機構協助，以作出最符合個人與家庭健康保障需求的選擇。

此外，加州目前仍實施健康保險強制令（Individual Mandate）。若全年未持有符合資格的健康保險，且不符合相關豁免條件，報稅時可能面臨罰款；以一家四口為例，若全年均未投保健康保險，罰款金額可能高達數千美元。

不少民眾也關心，申請白卡是否會涉及個人資料安全與移民執法問題。根據法院於去年12月29日 的裁定，聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心（CMS）可在特定條件下，與移民執法機構分享被認定為非在美合法居住者之白卡申請中的基本個人資訊，例如移民身分、地址、電話、出生日期及白卡號碼等，但不包含任何醫療紀錄或其他健康相關資訊。

該裁定同時規定，CMS 不得提供在美合法居住者（如美國公民、綠卡持有人，或被認定為合法居住者的庇護申請人）的相關資料。若資料系統中無法清楚區分非在美合法居住者與在美合法居住者的資訊，CMS 亦不得分享該等資料。換言之，當家庭成員共用住址、聯絡方式或其他基本資訊，且無法明確分離不同身分者的資料時，相關資料的分享將受到限制。

庇護申請人被視為合法居住者，其白卡申請資料不會由 CMS 提供給移民執法機構。然而，對於混合移民身分家庭，實務操作上仍存在不確定性，包括個人資料在系統中如何被標註、共用資訊如何分離，以及跨部門資料交換時的實際審查流程等，目前仍缺乏統一且透明的執行細則。凡已經申請白卡者，或已在移民局（USCIS）系統內登記過個人信息者，建議繼續持有並使用白卡，因為即使現在取消白卡，也不會刪除之前已經共享的數據。對於家庭中仍有尚未在 USCIS 系統內登記信息的人士，或具有較高移民風險的人士（例如無證移民或曾收到遣送離境令者），在申請白卡或填寫相關表格之前，先諮詢移民律師，以降低潛在風險。

南加州亞美公義促進中心服務社區逾 40 年，是一家非營利法律援助機構，同時也是加州全保認證的投保機構，提供中文服務，包括免費且保密的投保申請協助、就醫口語翻譯及健康保險使用說明等。民眾如有健康保險相關疑問，可於週一至週五上午 9 點至下午 5 點，撥打國粵雙語專線 800-520-2356 免費諮詢，或以中文發送電子郵件或簡訊至 [email protected]。每週二上午 10點30 至下午 1點30，亦有中英雙語的加州全保認證的投保專員在蒙市蘭利老年中心提供即時現場諮詢，無須預約。

掃描二位碼，瞭解更多醫療保險資訊

另外，為協助社區民眾同時處理健康與法律相關問題，南加州亞美公義促進中心與位於柔似蜜市的 Garvey 學區診所（7423 Newmark Avenue, Rosemead, CA91770）合作設立醫療法律合作辦事處。該辦事處於每週一上午 8:30 至下午 5:30 提供現場服務，民眾可直接到場，無須預約。服務語言包括英語、普通話及泰語，服務內容涵蓋健康保險諮詢、住房權益、家庭法與家暴受害者援助、移民相關法律事務、公民入籍申請，以及其他各類法律問題，提供社區居民多一項免費服務資源。