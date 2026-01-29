2026世報迎春年節展/H Mart好運轉輪盤遊戲 中獎率100%

我的頻道

洛杉磯訊
加州深受華人家庭喜愛的亞洲超市品牌 H Mart，今年將參與蒙市迎春年節展，打造充滿歡樂氣氛的特色攤位，邀請民眾一同感受熱鬧滾滾的春節氛圍。

此次活動，H Mart特別規劃多項活動亮點，其中最吸睛的就是「馬到成功好運轉輪抽獎」。只要現場追蹤H Mart官方社群帳號，就能參加轉輪盤遊戲，並且100%的中獎機率保證人人有獎。每轉一次，都有機會把精美新春好禮帶回家，象徵新的一年好運連連、鴻運當頭，為新春討個好彩頭。

除此之外，現場也準備了超人氣亞洲年貨與零食免費試吃活動，讓民眾邊逛邊嚐。從經典年節零嘴到創新風味點心，都有機會成為今年年菜餐桌與年節點心盤上的新寵。對喜歡挖掘亞洲美食的民眾來說，絕對能讓您發掘沒嘗過的驚喜滋味，為您的年節點心盤增添新意！

好康當然不只這些，H Mart還將於活動期間限量發送新春專屬購物優惠券，總數3000張，送完為止。無論是採買年貨、補貨日常食材，或想嘗試新品，都能省下一筆，讓辦年貨更划算。H Mart也表示，希望透過這次活動，把最道地的亞洲美食與年節文化分享給社區民眾，陪伴大家一起熱鬧迎春、開心過馬年。

加州 南加 春節

下一站華府 台灣旅美內野好手鄭宗哲轉戰國民

備2.4萬份臘八粥饗眾 西來寺人潮湧

